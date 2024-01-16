"Друзья Путина" в ЕС ударились в кремлевскую пропаганду: Фицо назвал "бесполезной" помощь Украине €50 млрд

Пророссийский пемьер-министр Словакии Роберт Фицо, используя нарративы кремлевской пропаганды, назвал "бесполезным" выделение Украине 50 млрд евро финансовой помощи от Европейского Союза (ЕС). По словам Фицо, деньги якобы приведут "к новым жертвам", хотя на самом деле такая помощь вообще не используется в военных целях.

Видео дня

Об этом Фицо заявил на совместной пресс-конференции с главой правительства Венгрии Виктором Орбаном, которого называют "другом Путина". Сам Орбан уточнил, что помощь Украине "не должна ударить по бюджету ЕС".

По мнению Фицо, продолжение финансовой поддержки Украины якобы "затягивает войну". "Через три года также мы будем здесь стоять, и мы будем констатировать, что пропали 50 млрд евро, и что с каждой стороны [конфликта] на 100 тыс. мертвых солдат стало больше, и что никто не сдвинулся с места. Россияне будут и далее контролировать Донецк и Луганск, не сдвинутся, конечно, из Крыма. Будет улучшаться позиция России для переговоров", – перечислил Фицо нарративы кремлевской пропаганды.

Орбан заявил, что любой механизм оказания финпомощи Украине должен быть "отделен от бюджета ЕС". "Отдавать 50 миллиардов евро из бюджета ЕС на четыре года вперед - это нарушение суверенитета и национальных интересов ЕС. Мы даже не знаем, что будет через четверть года", – сказал венгерский "друг Путина".

Ранее Еврокомиссия планировала предоставить Украине 50 млрд евро на 4 года из общего бюджета ЕС. Орбан наложил вето на это решение на саммите лидеров ЕС в середине декабря. Совет ЕС созвал новую встречу 1 февраля.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом Европейская комиссия готова пойти навстречу Венгрии и принять ряд ее требований, чтобы снять вето. В частности, ЕК хочет предложить дать Обрану возможность остановить или пересмотреть выделение помощи Украине "на полпути" уже в 2025 году.

А на случай, если не получится договориться с Венгрией, у 26 стран ЕС есть "план Б". Это внебюджетное соглашение, которое можно заключить без согласия Венгрии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!