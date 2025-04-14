Друг Маска, уничтоживший USAID, ушел из администрации Трампа: что известно

Американское чиновник Питер (Пит) Марокко, курировавший ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID), ушел из Государственного департамента. Он был одним из самых громких противников финансирования программ внешней поддержки.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники в администрации президента США Дональда Трампа. В то же время собеседники СМИ предполагают, что Марокко, занимавший должность директора отдела внешней помощи в Госдепе, мог быть принудительно уволен.

"Пита ввели в штат с большой миссией – провести исчерпывающую проверку каждого доллара, потраченного на иностранную помощь. Он выполнил эту историческую задачу и разоблачил вопиющие злоупотребления средствами налогоплательщиков. Мы все верим, что Пита ждут большие дела во время его следующей миссии", – сказал американский чиновник на условиях анонимности.

Впрочем, это решение вызывает удивление, поскольку 10 апреля Марокко провел в Госдепе групповое обсуждение будущей иностранной помощи США. На мероприятие были приглашены почти два десятка экспертов, что свидетельствует об отсутствии у чиновника планов уходить из ведомства.

Как отмечает Washington Post, Марокко тесно сотрудничал с миллиардером и главой Департамента эффективности правительства (DOGE) Илоном Маском, рекомендовавшим серьезно сократить программы USAID и Госдепартамента. Причем они оба конфликтовали с госсекретарем Марко Рубио, выступавшим против некоторых предложенных сокращений.

У Марокко большой опыт работы в госсекторе – раньше он работал в Государственном департаменте, а также в министерствах обороны и торговли. Интересно, что во время первой президентской каденции Трампа он и сам занимал должность в USAID. В 2020 году сотрудники агентства подали на него жалобу из-за жестокого обращения и унижения персонала, а также неочевидных причин для пересмотра или сокращения финансирования программ.

Когда он вернулся во второе правительство Трампа, то инициировал процесс роспуска USAID, курировал увольнение персонала и педалировал планы по отмене 83% программ агентства. А в марте во время закрытой встречи с законодателями Марокко назвал USAID "схемой отмывания денег" и заявил, что иностранная помощь США может вообще противоречить Конституции. Также он обвинял агентство в продвижении про-ЛГБТК политики и организации так называемых цветных революций.

Как уже сообщал OBOZ.UA, сразу после инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил финансирование USAID на 90 дней для проведения аудита. Соответственно были остановлены выплаты по всем программам агентства, кроме "критических гуманитарных миссий". На этом фоне сотни сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили. Официально сообщалось, что учреждение поглощено Государственным департаментом – его возглавил лично госсекретарь Марко Рубио, распорядившийся закрыть 83% программ, финансирование которых назвал бесполезным.

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