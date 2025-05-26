Лукашенко разуверился в российском газе: чем захотел заменить кремлевское топливо

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что дешевый российский газ может внезапно исчезнуть, поэтому страна должна срочно искать альтернативу – в частности древесные пеллеты. Минск либо готовится к энергетическому давлению со стороны Москвы, либо сам планирует постепенный уход от российской зависимости.

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В субботу, 24 мая, Лукашенко неожиданно посетил одно из предприятий по производству древесных пеллет, чтобы лично проинспектировать, как идет дело с переходом на этот альтернативный вид топлива.

Он прямо заявил, что Беларуси надо готовиться к сценарию, в котором российский газ может просто исчезнуть. "У наших детей газа может не быть. Даже при нас его может не быть дешевого", – сказал Лукашенко, добавив, что пеллеты – это энергетическое будущее Беларуси.

Идея "большой пеллетной Беларуси" родилась еще в конце 2010-х годов, когда Лукашенко решил сделать ставку на деревообработку и превратить страну в экспортера биотоплива в Европу. Было построено 67 заводов с установленной мощностью почти 900 тысяч тонн пеллет в год.

Первые успехи были, в 2021 году в Европу поставили 570 тысяч тонн пеллет. Но дальше - санкции, изоляция, разрыв торговых связей, и европейский рынок закрылся. "Европа все это скупала по определенным ценам, сейчас они, одурев, выстрелили себе в ногу и это не покупают", – заявил Лукашенко.

Китайские рынки перенасыщены собственным производством, африканские просто не нуждаются в пеллетах. В итоге, в 2022 году производство сократилось до 170 тысяч тонн, а в 2023 - только 72 тысячи тонн. Большинство предприятий были законсервированы, а работники отправлены в бессрочные отпуска.

Даже на внутреннем рынке дела идут вяло. В 2023 году продали 43 тысячи тонн пеллет, в 2024 году надеются на 80 тысяч тонн, а к 2027 году – максимум 200 тысяч. Но это лишь четверть от имеющихся производственных мощностей.

"Где-то выйдем примерно на 200 тысяч тонн к 27 году", – пытается сохранять оптимизм министр лесного хозяйства Александр Кулик.

Но даже самые оптимистичные прогнозы признают, что пеллетного прорыва не будет. Замена отопительных систем на пеллетные дорогая, а государственного ресурса для массового перехода нет. На фоне всего этого Лукашенко внезапно заговорил о нестабильности в газовых отношениях с Россией. Он намекнул, что контракт на поставку дешевого российского газа, который сейчас действует по цене 128,5 доллара за 1000 кубометров, может не быть продлен на таких же условиях.

Несмотря на обещания, что новый контракт будет еще выгоднее, Лукашенко фактически признает, что что-то может пойти не так. А значит, то ли Москва больше не хочет играть по старым правилам, то ли Минск сам ищет выход из зависимости. "Надо думать о будущем", – сказал он, не уточнив, что именно он знает или чего боится.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в 2024 году Евросоюз (ЕС) заплатил России 23 млрд евро за энергоносители - несмотря на значительное сокращение их потребления. При этом в ЕС все еще намерены полностью отказаться от российских ресурсов, однако на это уйдут годы.

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