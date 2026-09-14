Доллары у украинцев принимают по новому курсу: сколько стоит валюта в обменниках 14 сентября

За выходные в украинских обменниках заметно переписали курс доллара. В полдень понедельника 14 сентября они определили его в средние 44,31/44,89 грн (покупка/продажа), что на 6 коп. ниже в покупке, но на 12 коп. выше в продаже, чем было вечером пятницы 11 числа.

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Произошли изменения и в банках – однако менее заметные. Там стоимость наличной валюты выставили на среднем уровне 44,34/44,81 грн (покупка/продажа). Это:

на 2 коп. ниже в продаже;

осталось на прежнем уровне в покупке.

В целом, крупные учреждения продают валюту по 44,75-45 грн. Так:

ПриватБанк – 44,8 грн;

Сенс Банк – 44,85 грн;

ПУМБ – 45 грн;

Универсал Банк – 44,8 грн;

Райффайзен Банк – 44,79 грн;

Укрсиббанк – 44,95 грн;

А-банк – 44,9 грн;

Правекс Банк – 44,75 грн;

Юнекс Банк – 44,87 грн.

Покупают же они ее по 44,2-44,45 грн. В частности:

ПриватБанк – 44,2 грн;

Сенс Банк – 44,45 грн;

ПУМБ – 44,4 грн;

Универсал Банк – 44,3 грн;

Райффайзен Банк – 44,42 грн;

Укрсиббанк – 44,25 грн;

А-банк – 44,3 грн;

Правекс Банк – 44,3 грн;

Юнекс Банк – 44,25 грн.

Следует учитывать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Там могут запрашивать дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В целом же, рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, в украинских банках и обменниках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, до 20 сентября стоимость валюты в них будет находиться в пределах 44,5-45 грн. Таким образом, до конца недели и в банках, и в обменниках ожидается рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом, подчеркивается, в целом на наличном рынке разница между курсами покупки и продажи будет оставаться в прежних пределах. В частности:

до 0,5-0,6 грн в банках;

до 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки в банках составит 0,2-0,3 грн и 0,3-0,5 грн в обменных пунктах. А разница курсов продажи – 0,1-0,2 грн в банках и 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Существенных изменений на валютном рынке не ожидается. Несмотря на сохранение значительных военных и экономических рисков, курсовая динамика, вероятнее всего, будет оставаться достаточно медленной и прогнозируемой", – рассказал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на 1 августа общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1 75 трлн грн. Что на 1,3 млрд грн больше, чем было в июле. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,155 трлн грн.

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