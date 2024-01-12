Доллар в банках может подорожать: украинцам рассказали, чего ожидать

С понедельника в украинских банках может подорожать наличный доллар. По прогнозам, с 15 по 21 января валюта в них будет стоить 38,5-39,5 грн, тогда как вечером 12 января они покупают ее в среднем по 38,3 грн, а продают по 38,95 грн.

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В то же время, разница между курсами покупки и продажи, не превысит 50-60 коп, рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Такими же, по его словам, будут и текущие курсовые изменения.

В целом же, отметил банкир, в течении следующей недели глобальные изменения на валютном рынке маловероятны. Ведь благодаря вмешательству регулятора в межбанк, "баланс между спросом и предложением сохранится, что автоматически отразится на наличном рынке".

"По большому счету валютный рынок пережил и выдержал самые сложные дни с начала валютной либерализации. И, соответственно, следует ожидать по меньшей мере возврата рынка в более или менее прогнозируемое состояние", – подчеркнул он.

НБУ резко снизил курс

В свою очередь, Нацбанк резко снизил официальный курс. На 15 января он определил его в 37,83 грн, что сразу на 16 коп. ниже текущего. Который, кстати, будет действовать и на выходных.

Более того, этот курс сразу на 39 коп. ниже рекордного за всю историю Украины. При этом действовал максимальный курс всего 2 дня назад – 10 января.

Впрочем, волноваться из-за действий НБУ не стоит. Ведь прогнозный курс, "записанный" правительством в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Нацбанк не намерен возвращать фиксированный курс доллара из-за ослабления гривни. В регуляторе отмечают, что сложившаяся на рынке ситуация не является неординарной и не угрожает сохранению привлекательности депозитов и ОВГЗ.

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