Зеленский поручил разобраться, почему в Киеве часть домов до сих пор без отопления: Россия нанесла новый удар

Президент Владимир Зеленский заявил, что после удара РФ по объектам энергетики в ночь на 17 января ухудшилась ситуация в Киевской области. В частности, речь идет о Гостомеле, Буче и Ирпене. Также президент поручил разобраться, почему у части домов в Киеве до сих пор не восстановлено теплоснабжение.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице президента. Владимир Зеленский провел специальный энергетический селектор. "Первое – спасибо всем ремонтным бригадам, ГСЧС Украины, каждой энергетической компании, всем коммунальным службам, которые реально работают сейчас. География работы – вся Украина, почти в каждом регионе есть соответствующие задачи. Самое сложное – Киев и область, Харьков и область, Запорожье и область", – отметил президент.

После ночного удара по Киевской области дополнительные вызовы есть для Гостомеля, Бучи, Ирпеня – все необходимые службы привлечены. В течение дня также должна быть исправлена ситуация в Одессе. Были доклады также по Черниговщине, Сумщине, Полтавщине, Днепровщине.

"Второе – поручил отдельно разобраться в Киеве относительно тех домов, которые до сих пор без отопления. К сожалению, есть различия в отчетах с городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов. Министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям. Благодарен Министерству внутренних дел Украины за оперативное развертывание дополнительных пунктов поддержки и расширение работы линии 112", – заявил президент.

Также он заявил о необходимости увеличения импорта электричества и привлечения дополнительного оборудования. "Есть отдельные поручения для министра обороны Украины относительно работы Воздушных сил и защиты неба. Будут решения", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

