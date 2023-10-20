Деньги Сбербанка России начали работать на благо Украины: куда их направили

Арестованные средства дочек российских банков в Украине обеспечили финансирование госпрограммі єВідновлення. Средства используют для выплаты компенсаций за разрушенное или поврежденное в результате боевых действий жилье.

В частности, речь идет об украинской дочке российского Сбербанка. Об этом рассказала глава парламентского комитета по вопросам государственной власти и местного самоуправления Елена Шуляк ("Слуга народа"), передает "Укринформ".

"Для выплаты компенсаций мы использовали только арестованные средства российских банков, которые работали на территории Украины. Самая большая сумма была от дочки российского Сбербанка, которая работала в Украине", – сказала Шуляк.

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По ее словам, Украина рассчитывает, что арестованные российские в других странах также будут конфискованы и направлены на восстановление страны. В таком случае их можно будет использовать и для єВідновлення, на которое на данный момент направлено 4,4 млрд грн.

СНБО еще в мае 2022 года принял решение о национализации корпоративных прав и финансовых активов в украинских дочерних компаниях Сбербанка и ВЭБ. Это Международный резервный банк (МРБ, дочка Сбербанка), а также Проминвестбанк, принадлежавший на 99,77% российской госкорпорации ВЭБ.РФ.

При этом украинцам еще не начали выплачивать жилищные компенсации. Предполагается, что этот механизм будет запущен в ноябре.

Пока же, с 3 октября, в Дії начали отображаться суммы компенсаций. Чтобы проверить жилищный сертификат в Дії, нужно:

авторизироваться в приложении;

перейти в раздел "Услуги" – "єВідновлення";

выбрать "Сертификаты на жилье".

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине также будут компенсировать расходы на ремонты, которые собственники разрушенного войной жилья уже провели за свой счет. Выплаты начнутся в 2024 году. Чеки предоставлять не придется.

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