Украинцам вернут деньги за уже сделанные ремонты разрушенных войной квартир: подробности

В Украине будут компенсировать расходы на ремонты, которые собственники разрушенного войной жилья уже провели за свой счет. Выплаты начнутся в 2024 году. Чеки предоставлять не придется.

Соответствующие правила прописаны в законопроекте № 10063, который депутаты Верховной Рады приняли во втором чтении и в целом 5 октября. За проголосовали 310 нардепов, сообщил представитель "Голоса" Ярослав Железняк.

Новые правила заработают с 1 января 2024 года, сообщили в Мининфраструктуры. Новые выплаты включат в программу єВідновлення, потому и механизм будет таким же:

сначала человек подает заявление на получение компенсации через Дію;

потом заявление рассматривает экспертная комиссия и определяет размер выплаты.

Видео дня

При этом есть ряд важных нюансов, отметили в министерстве. В частности, получателям не потребуется предоставлять чеки, расписки, фото- и видеофиксацию или другие доказательства.

"При желании они (доказательства. – Ред.) могут быть дополнительно предоставлены комиссии, но не являются обязательными или определяющими в принятии решения о компенсации", – объяснил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Так, при определении размера компенсации комиссии будут ориентируются на акты первичного осмотра поврежденного жилья, которые производятся после повреждения в результате войны. Также будет учитываться утвержденный Кабмином чек-лист стоимости стройматериалов и работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине расширили доступ бизнеса к программе єВідновлення. В итоге у украинцев появится больше возможностей потратить государственную помощь на ремонт квартир и домов. К примеру, теперь люди смогут купить не только стройматериалы, но и мебель, а также заказывать работы у подрядчиков узкого профиля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!