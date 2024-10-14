Дефицит работников в Украине не преодолеть без мигрантов: с наймом иностранцев есть проблемы

Поднять экономику Украины только за счет самих украинцев – в т.ч., возвращенных из-за границы – не получится. Выход – в привлечении мигрантов на месяцами открытые вакансии. Однако и здесь есть проблема – длительный процесс получения всех необходимых документов.

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Об этом сообщил эксперт в сфере миграционной политики Андрей Гайдуцкий, передает ZN.UA. Он отметил: в Европе практически нет программ возвращения своих мигрантов, "ведь это очень дорого".

"Такие программы являются точечными, направленными на возврат узкого сегмента квалифицированных специалистов, а не массовых групп населения. Поэтому в Польше практически нет программ возвращения польских мигрантов, а в Германии возвращения немецких мигрантов. Потому что это глупо. Польша может значительно быстрее и дешевле привлечь украинцев, а Германия – поляков", – объяснил специалист.

В связи с этим, отметил Гайдуцкий, для украинских работодателей следует существенно упростить бюрократические и разрешительные процедуры – ведь "именно они будут привлекать иностранцев, пытаясь заполнить пустующие месяцами вакансии". Главное же в этом, по его словам, то, что трудоустройство иностранцев должно начинаться параллельно с их прибытием в Украину.

"Сегодня, чтобы привезти даже "безвизового" молдаванина в Украину официально на работу, работодатель вынужден потратить до 20-30 дней, ведь весь разрешительный процесс по трудоустройству необходимо пройти, пока будущий работник находится в Молдове. Если мы говорим о "визовых" странах, то сроки могут растянуться еще на два месяца. Это недопустимо в эпоху такого дефицита рабочей силы в Украине, а также в период, когда наши конкуренты, например поляки, могут "хантить" иностранцев за один-два дня", – подчеркнул Гайдуцкий.

В то же время, привел он данные статистки, уже сейчас в Польше более 81% всех компаний имеют в штате иностранца – "преимущественно украинца". В Украине же этот показатель составляет менее 2%.

"Мы, отдавая им украинцев, просто не успеваем пополнять нашу экономику рабочей силой", – констатировал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в самой же Украине все более популярной становится удаленная работа. Среди причин – возможность зарабатывать хорошие деньги, не выходя из дома. В частности, некоторые работодатели готовы платить своим сотрудникам около 50 тыс. грн зарплаты.

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