Чтобы не ставить статус гривни под вопрос: НБУ установит контроль над криптовалютой

Национальный банк будет контролировать движение криптовалюты в Украине. Цель – сохранение гривни как единственного законного платежного средства.

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Об этом сообщил глава Департамента интегрированного надзора за банками в НБУ Андрей Котюжинский, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Проблема, отмечается, в частности, в том, что:

некоторые магазины электроники начинают принимать "крипту" как платежное средство;

есть часть серого сегмента IT, платящего зарплату в "крипте".

"Соответственно есть сервисы, позволяющие затем этой "криптой" оплачивать обычные покупки. Это те явления, на которые Нацбанк намерен реагировать", – сказал Котюжинский.

При этом он подчеркнул: регулятор будет прилагать усилия, чтобы такие явления не стали массовыми до принятия законов по нормализации статуса криптовалюты в Украине. После чего намерен вернуть процессы "в адекватное регулируемое поле" – чтобы криптовалюта не создавала рисков "для функционирования гривни как единственного платежного средства".

Легализация криптовалюты в Украине

В свою очередь, надрдеп Ярослав Железняк ("Голос") ранее сообщал, что драфт закона о легализации криптовалюты Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) и НБУ намерены разработать с помощью МВФ и представить уже в ближайшее время. Ожидается, что это произойдет до конца декабря 2024 года.

В то же время, отмечал позже он, на практике это "в разы сложнее, чем звучит". Ведь нужно найти компромисс "между условно тремя мирами":

Чтобы легализация не привела к тому, что в Украине начнут работать "все наркокартели мира, а мы сразу попадем в черный список FATF (Международная группа по противодействию отмыванию грязных денег. – Ред.)".

"Именно поэтому наши министерства пригласили техническую помощь МВФ по этому регулированию", – объяснил Железняк.

Чтобы посредством легализации криптовалюты не создать второй "мискодинг" (вид мошенничества в банковской сети, которое заключается в замене назначения платежа) и другие налоговые дыры.

"И здесь оно тоже звучит легче, чем решить. Условно: надо или нет НДС на токены", – рассказал нардеп.

Чтобы регулирование не вышло слишком жестким.

"Главное, не переусердствовать с регулировкой так, чтобы у нас никто не смог вообще ничего по крипте открыть. А те, кто попробует, сразу станут законной целью правоохранителей. Не то что оно сильно от состояния сейчас отличается, но бы не хотелось своими руками зацементировать вот этот трэш", – разъяснил Железняк.

Впрочем, подчеркнул он, операции с криптовалютой в Украине обязательно будут урегулированы. Ведь "никого среди стейкхолдеров государственных органов, кто против или мешает", нет.

"Надеюсь, уже к концу года будет прогресс. Продолжается нормальная конструктивная профессиональная дискуссия", – рассказал нардеп в конце лета.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, мошенники угрозами выманили у бизнесмена 10 млн грн в криптовалюте. Действовали они от имени якобы правоохранителей, а за деньги пообещали "уладить" ситуацию с выдуманным уголовным делом якобы о госизмене.

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