Читается между строк: Гетманцев назвал ключевое отличие бюджета-2025 от сметы этого года

Проект госбюджета Украины на 2025 год идеологически похож на смету 2024 года. Но ключевым отличием является консервативный прогноз – отсутствие допущения о "снижении военных рисков", то есть, по сути, окончании активной фазы войны, которую развязала Россия. Новый проект предполагает, что война будет длиться весь 2025 год, хотя напрямую этого нигде не указано.

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На это обратил внимание глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в своей колонке. "Использованы сдержанные предположения о перспективах продолжительности войны. Это нигде не указано прямо, что война будет длиться весь год. Но такие ожидания читаются "между строк", вытекают из объяснений представителей правительства, фигурируют в последнем пресс-релизе МВФ по SLA в рамках пятого пересмотра программы EFF", – объяснил нардеп.

По его словам, военные риски предусмотреть сложно. Однако такой подход свидетельствует о более реалистичном и прагматичном бюджетном прогнозировании по сравнению с текущим годом.

"Такие предположения – безусловно, главное отличие от ожиданий, которые закладывались на этот год и предполагали стабилизацию военной ситуации со второй половины года со всеми последствиями, которые мы имеем сегодня. При любом развитии событий, очевидно, это более реалистичный и прагматичный подход к составлению бюджета. Впрочем, он накладывает гораздо больше бюджетных ограничений, чем в прошлом году", – зазначив нардеп.

На что конкретно влияет "военный" прогноз в бюджете-2025

Гетманцев объяснил, что более продолжительное продолжение войны само по себе будет подавлять экономическое восстановление и интенсифицировать макрофинансовые риски. Кроме неопределенности и физических потерь депутат выделил два основных экономических вызова на 2025 год, связанных с войной:

обстрелы, выведение из строя энергетической инфраструктуры и увеличение дефицита электроэнергии;

структурные проблемы на рынке труда (высокая структурная безработица, внешняя миграция, мобилизация, усугубляющая дефицит кадров).

Вместе с исчерпание низкой статистической базы 2022 года прогноз о продолжении войны приводит к общему ухудшению ожиданий на 2025 год. В частности, правительство в проекте бюджета-2025 прогнозирует, что:

рост реального ВВП замедлится в следующем году до 2,7% (против 3,5% ожидаемых в текущем году, 5,3% в 2023 году);

в следующем году до 2,7% (против 3,5% ожидаемых в текущем году, 5,3% в 2023 году); ускорится рост потребительских цен и девальвация гривни по среднему курсу с темпами, близкими к 10%.

"С учетом всех обстоятельств считаю макропрогноз правительства более или менее реалистичным. В то же время, хочу обратить внимание на важный момент, который потребует дополнительных консультаций между Минфином и НБУ, по поводу значительных разногласий в оценке инфляции на следующий год", – обратил внимание Гетманцев.

Он напомнил, что по последнему прогнозу Нацбанка, инфляция на конец 2025 года должна составить 6,6%,а средняя инфляция по году – 8,2. В прогнозе правительства учтены показатели 9,7% и 9,5% соответственною.

"Такие несовпадения создают риски для выполнения бюджета, поскольку закладывают потенциальный конфликт между фискальной и монетарной политикой. В том числе по прогнозированию доходов, расходов, уровню ставок в экономике и финансированию за счет ОВГЗ", – объяснил нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Гетманцева, Украина может увеличить госбюджет на сотни миллиардов гривен без повышения налогов. Нардеп в интервью изданию рассказал о перспективах детенизации и результатах работы.

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