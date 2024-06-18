"Черных схем" с экспортом зерна больше не будет: Зеленский подписал закон

Президент Украины подписал законы, совершенствующие механизмы осуществления внешнеэкономических операций по экспорту аграрной продукции, в частности, через внедрение электронного администрирования НДС, что минимизирует возможности для злоупотреблений. Это будет способствовать увеличению валютной выручки и стабильности национальной валюты, в то же время разрушив коррупционные схемы с "черным зерном".

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Такие изменения прописаны в законопроектах №10168-2 и №10169-2 и направлены на внесение изменений в Налоговый кодекс Украины (НКУ), другие законодательные акты и Таможенный кодекс Украины (ТКУ). Принятые законы вводят механизмы, минимизирующие возможности злоупотреблений при экспорте аграрной продукции.

Это включает, в частности, усиление контроля за происхождением экспортируемых товаров. Как отмечал народный депутат Ярослав Железняк, новые законодательные акты посвящены борьбе с "черным зерном" и невозвращением валютной выручки. Эти меры будут способствовать увеличению валютной выручки в государственный бюджет, что положительно повлияет на стабильность национальной валюты.

Одним из ключевых изменений является внедрение системы электронного администрирования НДС, позволяющей отслеживать происхождение товаров для целей осуществления экспорта. Это поможет обеспечить прозрачность операций и предотвратить фальсификацию документов.

В то же время было решено отказаться от привязки возмещения НДС к факту возврата валютной выручки, что делает процесс более гибким и удобным для экспортеров. Законопроекты также учитывают ряд важных поправок, среди которых:

отмена штрафов за неподачу отчетов о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения;

о контролируемых иностранных компаниях (КИК) до конца военного положения; разрешение на предоставление отчетности по трансферному ценообразованию (ТЦУ), подготовленной по законодательству страны регистрации КИК;

по трансферному ценообразованию (ТЦУ), подготовленной по законодательству страны регистрации КИК; уточнение нормы по учету процентных расходов КИК;

борьба с коррупционными схемами.

По словам председателя комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниила Гетманцева, принятие этих законов является большим достижением, ведь они позволяют разрушить коррупционные схемы, процветавшие последние 10-15 лет в Украине. Законопроекты были приняты несмотря на яростное сопротивление "тени", что свидетельствует о решимости власти в борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в аграрном секторе.

Черные схемы с экспортом зерна

Махинации с экспортом зерна приводили к значительным финансовым потерям для Украины. За последние два года из-за таких схем Украина недополучила около 3 миллиардов долларов.

Как отмечалось в материале The Economist, война РФ против Украины побуждает фермеров к "оптимизации" налогообложения зерна, из-за чего около 40% урожая зерновых избегало налогообложения. Это стало возможным из-за логистических проблем, вызванных российскими обстрелами, и махинации, которые включали:

использование бартера и наличных расчетов для сокрытия доходов;

для сокрытия доходов; недекларирование урожая с безопасных полей под прикрытием мин и неразорванных снарядов;

фальсификацию документов для выдачи зерна за облагаемое налогом или занижение доходов при экспорте;

для выдачи зерна за облагаемое налогом или занижение доходов при экспорте; продавание зерна по бесцене связанным или подставным компаниям с последующим возвратом средств в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине изменят правила обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (автострахование, автогражданка). В частности, страховые суммы постепенно возрастут до европейского уровня (1 млн. грн. на одного пострадавшего), а применение европротокола расширится.

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