Части украинцев в апреле автоматически пересчитают пенсии: кому и как повысят

В Украине с 1 апреля проведут второй этап предусмотренного законом перерасчета пенсий. Речь идет о пенсионерах, которые продолжают работать и у которых с момента последнего расчета прошло не менее 24 месяцев (по состоянию на 1 марта 2026-го).

Как говорится в материале OBOZ.UA, традиционно во время апрельского перерасчета пенсии увеличиваются более 600 тыс. работающих пенсионеров, которые успели заработать дополнительный стаж. Всего по состоянию на 1 января в Украине работают 2,8 млн пенсионеров, а их средняя пенсия составляет 7,1 тыс. грн.

Как отметили в ПФУ, если на 1 марта 2026 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. При этом пенсия может исчисляться из того заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предыдущем перерасчете, или, если целесообразно, учитывается в том числе заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Если после назначения / предыдущего перерасчета пенсии на 1 марта 2026 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения / предыдущего перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа. Заработная плата для исчисления пенсии не меняется.

Также сохраняется тренд по сокращению количества пенсионеров. По состоянию на 1 января 2026-го пенсию получают 10 млн 167 тыс. украинцев. А еще год назад эта цифра составляла 10 млн 343 тыс. Для сравнения: еще пять лет назад, в январе 2021-го, пенсию в Украине получали 11 млн 130 тыс. человек.

Всего за пять лет статистика изменилась так:

общее количество пенсионеров сократилось на 8,65% (с 11 млн 130 тыс. грн до 10 млн 167 тыс.)

(с 11 млн 130 тыс. грн до 10 млн 167 тыс.) количество "обычных" пенсионеров сократилось на 11,2% (с 8 млн 330 тыс. до 7 млн 397 тыс.)

(с 8 млн 330 тыс. до 7 млн 397 тыс.) количество пенсионеров по инвалидности снизилось на 1,08% (с 1 млн 478 тыс. до 1 млн 494 тыс.)

(с 1 млн 478 тыс. до 1 млн 494 тыс.) количество пенсионеров по выслуге лет – на 14,73% (с 604,1 тыс. до 515,1 тыс.)

Такая ситуация объясняется общей депопуляцией, ужесточением требований для выхода на пенсию (об этом – читайте далее в тексте). Едва ли не самые большие факторы – полномасштабная война, оккупация отдельных районов, значительное количество беженцев.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что пенсионеры, которые находятся за границей или зарегистрированы на временно оккупированных территориях, должны пройти физическую идентификацию и подать декларации о том, что они не получают пенсионных выплат от государства-агрессора.

