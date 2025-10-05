Часть города без света, а поезда значительно задерживаются: РФ снова атаковала энергетику Украины

После российских обстрелов часть Львова, в частности Рясное и Левандовка, осталась без света, в городе продолжаются пожары, спасатели работают на местах. Из-за повышенной опасности также было сообщено о задержках пригородных и региональных поездов, в частности рейса №826 Львов – Хмельницкий. В частности, из-за ударов на Черниговщине продолжают действовать графики почасового отключения света.

Видео дня

О ситуации со светом во Львове пишет мэр города Андрей Садовый Известно, что без света пока остаются жители районов Рясное и Левандовка .

Городские власти призывают граждан сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах, пока продолжаются работы по ликвидации последствий обстрелов. После последних ракетных ударов российских войск в городе зафиксировано несколько пожаров. Спасатели ГСЧС работают в усиленном режиме, локализуя очаги возгорания.

По словам Садового, все экстренные службы уже на месте, проводится оценка ущерба и обеспечивается работа критической инфраструктуры. Мэр подчеркнул, что пока нет подтвержденной информации об опасных химических выбросах, однако жителям рекомендуют закрыть окна, избегать пребывания на улице и ожидать официальных сообщений.

Городская администрация призывает львовян не поддаваться панике. Даже после завершения воздушной тревоги не стоит сразу выходить на улицу, поскольку возможны повторные удары или опасность от обломков и дыма. Особенно внимательными должны быть жители районов, подвергшихся обесточиванию, – там работают ремонтные бригады и пожарные.

Работа транспорта и железной дороги

Из-за повышенной опасности"Укрзализныця" сообщила об осложнении движения пригородных и региональных поездов на Львовщине. В частности, некоторые рейсы Стрыйского направления задерживаются до 30 минут, а региональный поезд №826 Львов – Хмельницкий отправился с задержкой в 30 минут. Представители компании призывают пассажиров внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах, а также следовать указаниям работников железной дороги.

Ситуация со светом на Черниговщине

По словам председателя Черниговской ОГА (областная государственная администрация) Вячеслава Чауса, Чернигов атаковали беспилотники, есть попадание в одно из предприятий. Также враг попал по энергообъекту, поэтому в одном из районов города – аварийные отключения света. Продолжают действовать графики почасового отключения света. Энергетики работают над тем, чтобы уменьшить ограничения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зимой в Киеве и в других регионах ожидаются ограничения электроэнергии, поскольку Россия будет продолжать бить по энергетической инфраструктуре. Ситуация будет тяжелой, но контролируемой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!