Быстрого роста экономики не будет: в МВФ озвучили прогнозы для Украины

Украина продолжает нести серьезные социальные и экономические издержки из-за военной агрессии России. Проблем добавляют и задержки с поступлением макрофинансовой помощи от международных партнеров. В связи с этим восстановление экономики Украины замедлится до 3-4% годового роста ВВП.

Такой прогноз озвучила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, говорится на сайте МВФ. В то же время она подчеркнула, что по итогам 2023 года макроэкономические показатели Украины оказались более высокими, чем ожидал фонд.

"В перспективе ожидается, что восстановление экономики несколько замедлится, учитывая чрезвычайно высокие риск, связанные в основном с высокой неопределенностью, войной, а также с потенциальными задержками во внешнем финансировании. Власти должны проявлять бдительность в отношении этих рисков. Кроме того, крайне важно, чтобы внешнее финансирование, выделенное Украине всеми донорами, выделялось своевременно и предсказуемо, чтобы обеспечить с таким трудом завоеванную макроэкономическую стабильность Украины", – отметила Георгиева.

Так, по расчетам МВФ, в 2024 году рост реального ВВП Украины составит 3-4%, что на 1 процентный пункт ниже показателя 2023 года. Впрочем, в 2025 году ожидается ускорение восстановления экономики до 6,5% ВВП. Повышение показатель наблюдается после обвала на 29,1% в 2022-м.

А вот прогноз инфляции на 2024 год (декабрь к декабрю) Фонд улучшил до 8,5% с 9,5%. Оценка безработицы ухудшена до 14,5% с 13,9%.

Впрочем, для сохранения макроэкономической стабильности приложить усилия должны не только западные партнеры, но и сама Украина. По словам, Георгиевой, для обеспечения государственного финансирования власти Украины должны уделять особое внимание реформам, направленным на:

дальнейшее укрепление основ подготовки среднесрочного бюджета, фискальных рисков и прозрачности;

управление государственными инвестициями.

Также МВФ в очередной раз приветствовал переход к режиму управляемой гибкости валютного курса. "Постепенный подход к ослаблению валютного контроля в соответствии со стратегией Национального банка Украины будет иметь важное значение для защиты валютных резервов. Усилия властей по уклонению от монетарного финансирования ("печати гривни". – Ред.) должны продолжаться", – констатировала Георгиева.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 марта Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) завершил третий пересмотр рекордной программы на 15,6 млрд долл. для Украины. Руководство фонда одобрило выделение четвертого транша по программе на сумму около 880 млн долларов (663,9 млн SDR в "валюте" МВФ). Средства поступят в Украину уже в ближайшие дни, они будут направлены на поддержку госбюджета.

Напомним, с 31 марта 2023 года МВФ утвердил рекордную четырехлетнюю программу Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины с финансированием в размере около 15,6 млрд долл. (11,6 млрд SDR). В государственный бюджет Украины уже поступило три транша в рамках программы МВФ EFF общим объемом около 4,5 млрд долл. В 2024 году программа предусматривает 5,4 млрд долл. бюджетной помощи Украине.

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