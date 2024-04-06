Бронирование и мобилизация должны проводиться с учетом экономической ситуации, а не с привязкой к деньгам, – эксперт

Новая модель бронирования и мобилизация должна быть привязана не к зарплатам или деньгам, а к экономическим приоритетам, и в первую очередь нужно защитить реальный бизнес, который продолжает платить налоги и наполнять бюджет. Такое убеждение выразил экономический эксперт Юрий Гаврилечко.

"Появилась статистическая информация, что средняя заработная плата в государственном секторе превышает среднюю по отраслям экономики в 2,6 раза. Сможет ли экономика работать, если все государственные служащие завтра исчезнут? Может. И никаких проблем не будет! А вот если исчезнет экономика, кто будет выплачивать заработные платы государственным служащим? Вот именно для этого нужно определяться с приоритетами", – подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что привязка бронирования к зарплатам или уплате определенной суммы средств (на данный момент обсуждается 20 тыс. грн ежемесячно за каждого забронированного – Ред.) нелогична, ведь в отраслях, где критически не хватает специалистов, зарплаты невысокие.

"Привязка к деньгам, мне кажется, совершенно бессмысленна. Посмотрите на вакансии, которые предлагают инженерам. Совершенно повсюду вы можете услышать: нам нужны специалисты. Но исходя из того, какую заработную плату предлагают специалистам, они никому не нужны вообще. Потому что заработная плата инженеров, которая есть в вакансиях, или сопоставимая, или процентов на 10-15 превышает, например, заработную плату, которую предлагают охранникам или кассирам", - подчеркнул эксперт.

При этом, по его словам, главного инженера нужно готовить лет 20 и нельзя заменить за короткое время. Именно поэтому требуется не математическое моделирование о 50% забронированных, а практическое рассмотрение каждого предприятия.

"К каждой отрасли, к каждому предприятию следует подходить отдельно. Потому что в зависимости от того, какое это предприятие, часть их может работать без половины рабочих, а определенная – нет. В противном случае, кто будет перекрывать те потери в производстве товаров и услуг? Это первое. Второе – нужно понять, что у нас, несмотря на сложную ситуацию, есть определенные резервы. Например, сейчас фактически полностью укомплектованы штаты коммунальных предприятий и органов местного самоуправления, вынужденно перемещенные с временно оккупированных территорий. Их можно использовать в качестве кадрового резерва", - подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее правительство предложило схему, которая предусматривает бронирование за зарплату более чем в 35 тыс. грн. Но эта идея встретила сопротивление общества и волну критики, после чего ее знали по рассмотрению как пропагандирующую идею "войны для бедных". В ВР придумали схему бронирования за 20 тысяч в месяц - что фактически так же является "налогом на трусость", и вызывает критику в обществе.