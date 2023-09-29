Британия ввела санкции против России из-за 'выборов' на оккупированных территориях Украины

Великобритания ввела новые санкции против России. Они стали ответом на проведение властями страны незаконных выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в британском правительстве. Под ограничения попали ЦИК РФ и ряда физлиц.

"Великобритания ввела санкции против российских чиновников, причастных к недавним фиктивным выборам в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях Украины, а также в незаконно аннексированном Крыму. Санкции также направлены против чиновников, участвовавших в прошлогодних фиктивных референдумах, организованных с целью узаконить попытку аннексии украинской территории", – говорится в сообщении.

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