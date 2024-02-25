'Большая семерка' будет блокировать замороженные активы РФ до конца войны – заявление

Страны "Группы семи" подтвердили, что будут держать замороженные активы России в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны РФ против Украины. Как отмечается в заявлении группы, "суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными, пока Россия не оплатит ущерб, нанесенный ею Украине".

Решение G7 было подтверждено после встречи лидеров стран группы с президентом Владимиром Зеленским. "Мы все еще убеждены, что можем обеспечить победу народа Украины в борьбе за свое будущее и помочь создать всеобъемлющий, справедливый и крепкий мир", - говорится в заявлении.

Также лидеры G7 приветствовали решение ЕС принять механизм хранения сверхприбылей от доходов с российских активов и поощряют "дальнейшие шаги, чтобы разрешить их использование в соответствии с действующими договорными обязательствами и действующим законодательством".

"Мы поможем Украине удовлетворить ее срочные потребности в финансировании, а также поможем другим уязвимым странам, серьезно пострадавшим от последствий российской войны. Мы решительно приветствуем одобрение финансирования Украины ЕС на сумму 50 миллиардов евро. Мы также приветствуем дополнительную экономическую поддержку, одобренную другими странами , поскольку мы стремимся закрыть дефицит финансирования Украины", – заявили в G7.

По словам лидеров "семерки", реконструкция Украины, начиная с мер по скорейшему восстановлению, остается ключевым приоритетом. "В дополнение к успешной японо-украинской конференции по содействию экономическому росту и реконструкции мы с нетерпением ожидаем конференции по восстановлению Украины, которые пройдут в Берлине в 2024 году и в Риме в 2025 году", - отметила группа.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее главы министерств иностранных дел стран G7 договорились держать арестованные активы страны-террористки России под гарантии выплат Украине за нанесенный войной ущерб. Эти средства будут идти как залог.

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