Компенсация Украине за войну: в G7 решили, что будут делать с замороженными активами Кремля

Главы министерств иностранных дел стран G7 договорились содержать арестованные активы страны-террористки России под гарантии выплат Украине за нанесенный войной ущерб. Эти средства будут идти как залог.

Информацию о таком решении опубликовало на официальном сайте Министерство иностранных дел Италии. Теперь активы будут содержать в странах G7.

Это будет продолжаться до тех пор, пока Москва не выплатит компенсацию Киеву за нанесенный войной ущерб. Министры заявили, что России придется заплатить за ущерб и разрушение, которые она наносит Украине и ее народу.

"Страны-члены G7 будут держать суверенные активы России в своих юрисдикциях иммобилизованными до тех пор, пока Москва не заплатит Украине за нанесенный ею ущерб. Также члены G7 продолжат изучать все возможные пути предоставления помощи Украине в получении компенсации от России в соответствии с их правовыми системами и международным правом", – говорится в заявлении.

Напомним, в G7 ("Большой семерки") входят следующие страны: США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия и Канада Ранее Рабочая группа по вопросам российских элит, доверенных лиц и олигархов (REPO), образованная по инициативе G7, насчитала замороженных российских суверенных активов примерно в $280 млрд.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, власти Узбекистана приняли решение присоединиться к финансовым санкциям против России. Для этого местный парламент принял (правда, пока только в 1 чтении) законопроект, запретивший банковские операции в стране для подсанкционных физических и юридических лиц.

Причина – опасения применения в Узбекистане вторичных санкций из-за нарушения режима ограничений против РФ.

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