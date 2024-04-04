Блокада продолжается: где польские фермеры не пропускают авто через границу Украины

Польские фермеры 4 апреля продолжают блокировать границу Украины. Грузовой транспорт на выезд из Украины фактически не пропускают через пункты "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". Очередь в этих направлениях утром насчитывала более 400 транспортных средств.

Об этом рассказал спикер Государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона. "Продолжается блокировка именно трех направлений – "Рава-Русская", "Ягодин" и "Угринов". И фактически на всех этих трех направлениях польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши", – сказал Демченко. Так:

через "Ягодин", "Угринов" и "Раву-Русскую" протестующие вообще не пропускают грузовики в сторону Польши ;

; в "Ягодине" на выезд из Польши пропускают крайне малое количество авто – за прошлый день 70, тогда как в нормальной ситуации, без блокады, "Ягодин – Дорогуск" способен пропускать до 1400 грузовых транспортных средств.

Также Демченко отметил, что есть очереди и на ранее разблокированных направлениях. Особенно это ощущается на подъездах к пунктам пропуска "Краковец" и "Шегини" – на них с утра 4 апреля ожидало около 550 и 450 грузовиков соответственно.

По данным Налоговой администрации Польши, днем на 4 апреля время ожидания пересечения границы в сторону Украины на п.п. "Дорогуск – Ягодин" для грузовых авто составляет 67 часов, т. е. почти трое суток. Также:

на п.п. "Медыка – Шегини" ожидать нужно 41 час, т.е. больше полутора суток;

на п.п. "Гребенное – Рава-Русская" – 35 часов (почти 1,5 суток);

на п.п. "Корчова – Краковец" – 41 час (более 1,5 суток).

Как сообщал OBOZ.UA, в конце марта Украина и Польша провели переговоры на уровне премьер-министров. Среди тем было и блокирование польскими фермерами границы и торговля в агросекторе. В результате стороны договорились, что Польша будет выдавать Украине лицензии на ввоз на свою территорию четырех видов агрокультур.

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