Безответственность Госфинмониторинга стоила Украине 135 млн евро: что произошло

Из-за действий Государственной службы финансового мониторинга Украина провалила один из маяков макрофинансовой программы Ukraine Facility. Речь идет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (НОР).

Об этом, по данным ZN.UA, украинское правительство сообщили в Справке по срыву обязательств. В документе отмечается, что НОР не привязан к законодательной составляющей и зависит исключительно от эффективной работы Госфинмониторинга, ответственность за невыполнение этого обязательства является пробелом исполнительской дисциплины и проявлением безответственности руководства Госфинмониторинга.

Согласно Международным стандартам FATF и закону "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения":

НОР должен проводиться не реже одного раза в три года ;

; ответственным органом за это является Госфинмониторинг.

Ранее Госфинмониторинг проводил НОР как до, так и во время полномасштабной агрессии РФ: в 2016, 2019, 2022 годах. Но по состоянию на декабрь 2025 года НОР не было проведено – в разделе "Национальные риски" на сайте Госфинмониторинга любая информация об этом отсутствует. Это является прямым нарушением ряда протоколов, в частности:

Рекомендации 1 FATF ;

; части 2 статьи 28 выше названного Закона.

пункта 15 Порядка сбора, обработки и анализа информации о результатах деятельности субъектов финансового мониторинга, утвержденного постановлением Кабмина от 5 августа 2020 г. No 690;

шага 4.8 Плана Украины, одобренного распоряжением Кабмина от 18.03.2024 г. No 244-р в рамках реализации инициативы Евросоюза Ukraine Facility.

Поскольку финансирование в рамках Ukraine Facility напрямую зависит от проведения реформ, Украина рискует не получить от Европейской комиссии 137,5 млн евро за выполнение структурных маяков за IV квартал 2025 года. Это влечет за собой серьезные проблемы с экономической стабильностью, задержки в восстановлении инфраструктуры, а также снизит доверие международных партнеров.

По итогам 2025 года Украина не выполнила 14 индикаторов на сумму более 3,9 млрд евро. Причем подавляющая часть этих обязательств не выполнена за IV квартал 2025 года – 10 невыполненных индикаторов стоят 2,5 млрд евро.

Также OBOZ.UA сообщал, что Финмониторинг может препятствовать раскрытию информации о том, как именно выводили из Украины деньги фигуранты скандального расследования "Мидас" о коррупции в энергетике. Учреждение систематически игнорирует запросы антикоррупционных органов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!