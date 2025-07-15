О строгом отечественном законодательстве по защите персональных данных я вспомнил, когда снова подал заявку на регистрацию в качестве ФЛП: в тот же день мне позвонили (вежливые – написали) из более чем десятка банков и два мобильных оператора, предлагая свои услуги с настойчивостью штатных нищих, "работающих" в некоторых поездах.

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Параллельно разрушается в стране и банковская тайна, а с тем, что от неё ещё осталось, ведёт борьбу Правительство и в первую очередь – понятно, Минфин, бесстыдно спекулируя при этом упоминанием евроинтеграции и требуя внесудебного доступа налоговиков к информации, в частности, о поступлениях на счета граждан.

Соответствующие попытки сделаны, к примеру, в проекте Бюджетной декларации 2026-2028, хотя знающие люди достаточно спокойно утверждают, что пока что остатки банковской тайны ещё охраняют и в Раде, и в Нацбанке.

Все понимают: первыми, кто в условиях тотальной коррупции получит доступ к "частично" рассекреченной информации о банковских счетах граждан, даже опережая неповоротливых налоговиков, станут всяческие мошенники и проходимцы, благодаря чему финансовая преступность в стране станет гораздо более системной, всеохватывающий и непобедимой.

Ну а вскоре миллионы граждан попадут уже и под рэкет налоговый, ведь государственная системность уже отлажена. Впрочем, вряд ли что-то получит собственно государство, но желающих потрудиться в соответствующих институциях окажется настолько много, что анекдотическое выражение "А У ВАС ЕЩЕ И ЗАРПЛАТУ ПЛАТЯТ?!" значительно более актуализируется, и можно будет сэкономить переводом налоговиков на самообеспечение и хозрасчет.

Волшебная "евроинтеграция", применённая в таком случае не только к налоговому, но и к банковскому законодательству, приведёт ко внезапной массовой тенизации и быстро вернёт украинцев к старой доброй наличности.Электронно-цифровое время с украинской евроспецификой будет весьма интересным: мгновенные, но рискованные услуги банков чудесным образом нежданно победит – с ее замечательными нищими, которые всё же не такие наглые, как Минфин, – "Укрзалізниця".