Банки выставили новый курс доллара: как изменилась стоимость валюты в Украине за выходные

За выходные в Украине подорожал наличный доллар. Утром 18 сентября банки продают валюту в среднем по 37,77/38,4 грн (покупка/продажа). Это на 7 коп. больше в покупке, чем было 15 сентября, и на 5 коп. – в продаже.

Серди крупных учреждений дороже всего покупают доллар Креди Агриколь Банк и Сенс Банк – по 37,8 грн. За ними идут:

ПУМБ – 37,75 грн;

Укрэксимбанк – 37,65 грн;

ПриватБанк – 37,5 грн;

Укргазбанк – 37,3 грн.

Самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 38,8 грн. За ним следуют:

ПУМБ – 38,5 грн;

Укрэксимбанк – 38,45 грн;

Укргазбанк, Сенс Банк – 38,3 грн;

ПриватБанк – 38,1 грн.

Видео дня

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

В обменниках доллар также подорожал

Вырос курс доллара и на черном рынке. Здесь его установили на уровне 38,15/38,3 грн (покупка/продажа), что:

на 8 коп. больше в покупке, чем было 15 сентября;

на 10 коп. – в продаже.

Стабильный курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Каким будет курс до конца недели

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в период 18-24 сентября американская валюта может стоить 36,8-37,8 грн. При этом рынок будет находиться в ожидании установления плавающего курса.

"18-24 сентября ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от принятых решений 14 сентября (тогда была снижена учетная ставка с 22% до 20%. – Ред.). Рынок ожидал снижения учетной ставки и после таких изменений и обнародования данных по инфляции вполне возможно образование новых валютных границ для доллара: 36,8-37,8 грн", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, в 2024 году доллар в Украине вряд ли будет стоить 41 грн – ведь сейчас для этого нет никаких предпосылок. Однако полностью исключать такой вариант развития событий во время войны нельзя: любое мощное негативное событие может стать шоком для рынка, что может повлечь за собой падение гривни.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!