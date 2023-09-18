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Банки выставили новый курс доллара: как изменилась стоимость валюты в Украине за выходные

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
2,1 т.
За выходные в Украине подорожал наличный доллар

За выходные в Украине подорожал наличный доллар. Утром 18 сентября банки продают валюту в среднем по 37,77/38,4 грн (покупка/продажа). Это на 7 коп. больше в покупке, чем было 15 сентября, и на 5 коп. – в продаже.

Серди крупных учреждений дороже всего покупают доллар Креди Агриколь Банк и Сенс Банк – по 37,8 грн. За ними идут:

  • ПУМБ – 37,75 грн;
  • Укрэксимбанк – 37,65 грн;
  • ПриватБанк – 37,5 грн;
  • Укргазбанк – 37,3 грн.

Самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 38,8 грн. За ним следуют:

  • ПУМБ – 38,5 грн;
  • Укрэксимбанк – 38,45 грн;
  • Укргазбанк, Сенс Банк – 38,3 грн;
  • ПриватБанк – 38,1 грн.
Курс доллара в банках
Видео дня

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

В обменниках доллар также подорожал

Вырос курс доллара и на черном рынке. Здесь его установили на уровне 38,15/38,3 грн (покупка/продажа), что:

  • на 8 коп. больше в покупке, чем было 15 сентября;
  • на 10 коп. – в продаже.

Стабильный курс НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

В Украине за віходніе подорожал доллар

Каким будет курс до конца недели

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в период 18-24 сентября американская валюта может стоить 36,8-37,8 грн. При этом рынок будет находиться в ожидании установления плавающего курса.

"18-24 сентября ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от принятых решений 14 сентября (тогда была снижена учетная ставка с 22% до 20%. – Ред.). Рынок ожидал снижения учетной ставки и после таких изменений и обнародования данных по инфляции вполне возможно образование новых валютных границ для доллара: 36,8-37,8 грн", – отметил банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, в 2024 году доллар в Украине вряд ли будет стоить 41 грн – ведь сейчас для этого нет никаких предпосылок. Однако полностью исключать такой вариант развития событий во время войны нельзя: любое мощное негативное событие может стать шоком для рынка, что может повлечь за собой падение гривни.

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