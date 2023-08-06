Каким будет курс доллара на следующей неделе: украинцам озвучили прогноз

Курс наличного доллара в Украине на следующей неделе (с 7 по 13 августа) останется в диапазоне 37-37,5 грн, а евро – 40,7-42 грн. При этом может начать расти разница между курсами покупки и продажи валюты в обменниках.

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Такой прогноз в комментарии OBOZREVATEL озвучил начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, колебания курса доллара не превысят 30 коп.

"Разница между курсом покупки и продажи будет находиться в "горлышке" 0,15-0,25 грн. Однако мы не исключаем, что обменные пункты могут существенно увеличивать спред ориентировочно до 1 грн, таким образом реагируя на розничную активность", – предупредил банкир.

Он отметил, что на наличном валютном рынке пока что сохраняется баланс между спросом и предложением. Однако российские атаки на портовую инфраструктуру Украины привели к некоторому росту напряжения.

"Регулятор (НБУ, – Ред.) прилагает максимальные усилия, чтобы сохранить ситуацию на рынке в контролируемом состоянии... Важность экспорта зерна для влияния на валютный рынок подчеркивает годовая сумма прибыли: с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023-го Украина получила более $20 млрд", – отметил Лесовой.

Курс доллара в Украине – от чего будет зависеть в августе

Лесовой выделил несколько факторов, которые влияют на стойкость гривни. Основные из них:

объемы и своевременность макрофинансовой помощи от партнеров;

развитие экономики, в том числе промежуточные результаты жатвы, возобновление производственных сфер, развитие малого и среднего бизнеса (в том числе и благодаря программе льготного кредитования "5-7-9");

ситуация на фронте: динамика украинского контрнаступления и его текущие результаты;

возможные последствия террористических вражеских ракетных и дроновых атак;

общественные настроения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Индекс Биг Мака" показал "справедливый" курс доллара в Украине. В июле 2023 года гривня выплата из топ-5 самых недооцененных валют в мире.

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