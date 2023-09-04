Нацбанк изменил правила продажи доллара украинцам: что стоит знать и как это повлияет на курс

В Украине изменили правила продажи долларов. Нацбанк в конце августа разрешил продавать безналичную валюту, а крупнейшие банки мгновенно отреагировали на нововведения и разрешили свои клиентам пополнять валютные карты онлайн. Такое послабление позволит снизить спрос на наличный доллар. Традиционно осенью украинцы покупают больше валюты, а это могло привести к незначительной девальвации.

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Однако, эксперты считают: у Нацбанка есть все возможности стабилизировать ситуацию на рынке и не допустить девальвацию. Резервы НБУ достигли 41,5 млрд долларов. О том, как изменили правила в Украине и что будет с курсом в ближайшее время, читайте в материале OBOZREVATEL.

Украинцам на время военного положения ввели новые правила, теперь их изменили

Впервые с начала полномасштабной войны украинцы получили возможность покупать безналичную валюту. То есть можно зайти в свое банковское приложение, перевести деньги с гривневой на валютную карту и тем самым приобрести себе необходимую сумму в валюте. До полномасштабной войны ограничений в покупке безналичной валюты не было, украинцы открывали виртуальные валютные карты и могли покупать доллары онлайн.

Сейчас же правила изменились. Только с 29 августа Нацбанк разрешил покупать доллары онлайн и то с ограничением: не больше 50 тыс. грн в эквиваленте в месяц. Такую возможность ввели уже и в Монобанке, и в ПриватБанке и в других банках. "Такие изменения будут способствовать переориентации части спроса населения с наличной иностранной валюты на безналичную, ведь операции по продаже безналичной валюты банками являются более удобными и безопасными. Это, со своей стороны, позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом", – уверены в Нацбанке.

Новые правила на стоимость доллара не повлияют, так как в Нацбанке уверены: возможный рост спроса на безналичный доллар будет компенсирован снижению спроса на наличную валюту. То есть украинцы вместо того, чтобы идти в обменник и покупать банкноты, смогут отложить свои сбережения на валютном счете.

При этом более значительно ослаблять ограничения в ближайшее время не планируют. Поэтому на данный момент речь об смягчении ограничения в 50 тыс. грн не идет. Вероятно, их могут отменить при условии стабилизации ситуации, возобновлении полноценного экспорта, а вместе с тем и валютных выручек. А без окончания войны ожидать этого не стоит.

Новые правила, которые уже действуют:

любой украинец может купить доллары онлайн (на валютную карту, виртуальную валютную карту). Сумма – эквивалент 50 тыс. грн;

если вы хотите купить доллары для того, чтобы разместить их на валютном депозите, купить можно доллары на сумму в 200 тыс. грн (ранее действовало ограничение в 100 тыс. грн).

Что будет с курсом доллара осенью

Традиционно осенью растет спрос на наличную валюту, что приводит к тому, что обменники, пользуясь ситуацией, повышают суммы в ценниках. Вероятно, такая ситуация будет наблюдаться и в сентябре, уверен финансовый аналитик Андрей Шевчишин. Прогнозировать стоимость доллара на осень, отмечает эксперт, сложно. Однако точно можно утверждать: ожидать падения гривни не стоит.

Национальный банк накопил достаточные резервы для того, чтобы сдержать резкую девальвацию гривни. "Нацбанк, имея рекордные резервы более 41,5 млрд долларов, вряд ли допустит обвал гривни до 39-40 грн/долл.", – отметил аналитик.

Руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий, в свою очередь, считает: курс доллара в Украине останется в районе 37 грн/долл. Как рассказал Паращий в комментарии OBOZREVATEL, текущая стабильность на наличном валютном рынке Украины будет продолжаться по крайней мере, до конца 2023 года. "Прогноз такой, что в принципе, каких-либо серьезных изменений не будет. То есть курс будет где-то в районе 37 грн за доллар до конца года. Возможные колебания – может, 50 копеек", – отметил эксперт.

Национальный банк в случае значительного роста спроса на доллар может выходить на рынок и продавать валюту. Таким образом, увеличивая предложения. Увеличение предложения на рынке приводит к уменьшению стоимости валюты. Курс доллара в Украине мог быть значительно меньшим при условии, если бы Россия не сорвала зерновую сделку. Экспорт зерна морем позволял разгрузить транспортные пути и сохранить прибыль от продажи агропродукции. А это валюта, которая поступает на украинский рынок и позволяет удерживать курс.