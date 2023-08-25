Банки изменили старый курс доллара: сколько стит валюта 25 августа

В украинских банках вырос наличный курс доллара. Утром 25 августа они выставили его на среднем уровне 37,95/38,7 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. превышает курс предыдущего дня – при чем, как в покупке, так и в продаже.

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Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке выставил ПУМБ – 38 грн. За ним:

Ощадбанк – 37,95 грн;

Укрэксимбанк – 37,9 грн.

Самый низкий – OTP Bank. Здесь доллар покупают по 36,95 грн.

Продает американскую валюту дороже всего также ПУМБ – 39 грн. Далее идут:

Укргазбанк – 38,8 грн;

Ощадбанк – 38,75 грн;

Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Креди Агриколь Банк – 37,7 грн.

Дешевле всего – OTP Bank, 38,25 грн. А также ПриватБанк – 38,35 грн.

При этом стоит понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс снизили

А вот на черном рынке доллар подешевел. Там его установили на уровне 38,32/38,55 грн (покупка/продажа), что:

на 8 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на 5 коп. – в продаже.

Какой курс поставил НБУ

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Что будет осенью

В конце августа курс наличного доллара в Украине будет находится на текущем уровне в 38-39 грн при колебаниях в 10-30 коп. А вот осенью на рынке ожидаются изменения, которые могут привести к курсу 37-40 грн/доллар.

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, существует очень высокая вероятность того, что в начале осени НБУ запустит процессы, которые приведут к возврату:

инфляционного таргетирования;

плавающего курса валют.

"Таким образом, именно в сентябре официальный курс валют приблизится вплотную к рыночному курсу, а рынок валют фактически снова станет рынком как таковым. По нашим оценкам, либерализация рынка приведет к тому, что базовым курсом станет курс в обменных пунктах. С определенными предположениями, базовые курсовые коридоры в сентябре будут на уровне 37-40 грн/доллар", – сказал банкир.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты же отмечают: валютные послабления от 12 августа ничего обычным людям не дали. И на курс доллара в банках и обменниках не повлияют.

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