Банки изменили старый курс доллара: сколько стит валюта 25 августа
В украинских банках вырос наличный курс доллара. Утром 25 августа они выставили его на среднем уровне 37,95/38,7 грн (покупка/продажа). Это на 5 коп. превышает курс предыдущего дня – при чем, как в покупке, так и в продаже.
Среди крупных учреждений самый высокий курс в покупке выставил ПУМБ – 38 грн. За ним:
- Ощадбанк – 37,95 грн;
- Укрэксимбанк – 37,9 грн.
Самый низкий – OTP Bank. Здесь доллар покупают по 36,95 грн.
Продает американскую валюту дороже всего также ПУМБ – 39 грн. Далее идут:
- Укргазбанк – 38,8 грн;
- Ощадбанк – 38,75 грн;
- Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Креди Агриколь Банк – 37,7 грн.
Дешевле всего – OTP Bank, 38,25 грн. А также ПриватБанк – 38,35 грн.
При этом стоит понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.
Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.
На черном рынке курс снизили
А вот на черном рынке доллар подешевел. Там его установили на уровне 38,32/38,55 грн (покупка/продажа), что:
- на 8 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;
- на 5 коп. – в продаже.
Какой курс поставил НБУ
Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.
Что будет осенью
В конце августа курс наличного доллара в Украине будет находится на текущем уровне в 38-39 грн при колебаниях в 10-30 коп. А вот осенью на рынке ожидаются изменения, которые могут привести к курсу 37-40 грн/доллар.
Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, существует очень высокая вероятность того, что в начале осени НБУ запустит процессы, которые приведут к возврату:
- инфляционного таргетирования;
- плавающего курса валют.
"Таким образом, именно в сентябре официальный курс валют приблизится вплотную к рыночному курсу, а рынок валют фактически снова станет рынком как таковым. По нашим оценкам, либерализация рынка приведет к тому, что базовым курсом станет курс в обменных пунктах. С определенными предположениями, базовые курсовые коридоры в сентябре будут на уровне 37-40 грн/доллар", – сказал банкир.
Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты же отмечают: валютные послабления от 12 августа ничего обычным людям не дали. И на курс доллара в банках и обменниках не повлияют.
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