Банки могут повысить курс доллара: чего ожидать украинцам уже с понедельника

Курс наличного доллара в банках Украины может подрасти. При чем, уже в ближайшие дни. По ожиданиям самого банковского сектора, на следующей неделе – 22-28 января – стоимость американской валюты будет находится в рамках 38-40 грн. Вечером 19 января банки выставили наличный курс на среднем уровне 37,77/38,3 грн (покупка/продажа).

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О возможном подорожании рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. По его словам, разница же между курсами покупки и продажи не превысит 60 коп.

В целом же, подчеркнул банкир, по всем признакам, в последнюю неделю января на валютном рынке будет царить определенное спокойствие. А любые изменения будут ежедневными и разновекторными:

"в какие-то дни курсы могут незначительно расти, а в какие-то дни снижаться";

однако стоимость валюты не будет резко падать либо повышаться.

"Общая ситуация на валютном рынке будет "вменяемой": любые негативные явления будут маловероятными ,а регулятор будет принимать все меры по установлению баланса между спросом и предложением, что отразится на курсовых показателях", – рассказал банкир.

Он объяснил: такое спокойствие станет результатом по меньшей мере двух факторов. В частности:

активного участия НБУ на межбанке, которому через валютные интервенции "удастся погасить чрезмерный спрос и установить определенный баланс с предложением";

отсутствия признаков или предпосылок резкого снижения курсовых показателей.

Нацбанк опустил официальный курс до самого низкого показателя с конца декабря

В то же время Нацбанк выставил официальный курс доллара на 22 января на уровне 37,52 грн. Чем:

снизил его на 18 коп. по сравнению с текущим (который будет также действовать и на выходных);

опустил его до минимального значения практически за месяц – последний раз ниже этой отметки официальный курс был 27 декабря (37,36 грн), после чего стабильно был выше нее.

Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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