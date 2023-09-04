Банки Китая одалживают миллиарды долларов России из-за санкций Запада – Financial Times

Крупнейшие банки Китая предоставляют миллиарды долларов стране-террористке России на фоне оттока из РФ западных кредиторов из-за санкций. Влияние КНР на банковский сектор России возросло в 4 раза.

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После начала полномасштабной войны на Украине западные регуляторы ввели санкции и призвали мировые банковские учреждения прекратить операции в РФ. Об этом говорится в материале Financial Times.

Согласно данным, проанализированным для FT Киевской школой экономики, с февраля 2022 года 4 крупнейших банка Китая в четыре раза увеличили свое влияние на банковский сектор России.

Речь идет о Банке Китая, Индустриально-коммерческом банке Китая, Китайском строительном банке и Сельскохозяйственном банке Китая. Эти финансовые учреждения увеличили свое общее влияние на Россию с $2,2 млрд до $9,7 млрд.

"Кредиты китайских финучреждений российским банкам и кредитным учреждениям, которые в основном являются случаем замены долларов и евро юанем, свидетельствуют о том, что санкции делают свое дело", – сказал заместитель директора по развитию Киевской школы экономики Андрей Оноприенко.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны в Украине США конфисковали во всем мире подсанкционные российские активы на общую сумму более $1 млрд. Минюст США ищет возможности направить эти деньги нашему государству.

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