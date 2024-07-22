Банки и обменники готовятся менять курс доллара: украинцам рассказали, чего ожидать в ближайшие дни

В ближайшие дни в Украине ожидается заметное изменение курса наличного доллара. Так, по прогнозам банковского сектора, до 28 июля стоимость американской валютой в банках и обменниках будет находиться в рамках 40,7-42 грн. Вечером же 22 июля банки выставили курс на среднем уровне 41,35/41,87 грн (покупка/продажа). Обменники – 41,38/41,88 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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О курсовой ситуации OBOZ.UA рассказал начальник департаменту казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: в целом, в последнюю неделю июля "валютный рынок будет жить предчувствиями новых валютных курсов".

"В ближайшее время следует ожидать постепенного изменения курсовых коридоров. Вполне возможно, что границы допустимых колебаний сместятся в сторону роста", – рассказал банкир.

При этом он подчеркнул: такие изменения будут медленными и с незначительными периодами роста и снижения. "Другими словами: на рынке наступит новый этап, обусловленный ростом инфляции, и он будет полностью совпадать с макропрогнозами чиновников", – резюмировал Лесовой.

Украинцам выдавали фальшивые доллары

В то же время, украинцы могут получить в обменниках фальшивые доллары. В частности, в 2023 году на долю этой валюты выпало 97% поддельных банкнот среди всех иностранных. При этом чаще фальшивыми оказывались деньги больших номиналов.

Как рассказали в НБУ, чаще всего фальшивомонетчики подделывали иностранные банкноты 2 номиналов. В частности:

100 долларов – 92% от общего количества изъятых поддельных купюр;

50 долларов – 7%.

Получить же фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена либо же на черном рынке, покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. Причем, на "законных" основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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