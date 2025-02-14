Банки готовятся переписывать курс доллара в Украине: чего ожидать в ближайшие дни

В украинских банках ожидается ощутимое изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (17-23 февраля) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,8-42,3 грн. В то же время вечером 14 февраля банки покупают доллары в среднем по 41,5 грн, а продают по 42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в обменниках. По прогнозу банковского сектора, со следующего понедельника их курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках, – 41,8-42,3 грн. Вечером же 14 февраля они определили его в средние 41,45/41,7 грн (покупка/продажа).

"Курсовая ситуация будет оставаться прогнозируемой и стабильной. Пока рынку не грозят стремительные изменения. Регулятор будет прилагать усилия, чтобы валютный рынок оставался экономической опорой страны", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

При этом он подчеркнул: приближение посевной кампании, а также другие экономические факторы положительно скажутся на курсовой динамике. А потому стремительный рост курсов исключен.

"НБУ будет оставаться основным и весомым игроком рынка, а его эффективная стратегия позволит избежать любых непредсказуемостей или курсового хаоса. Следовательно, мы ожидаем, что текущие курсовые изменения не будут выбиваться за пределы системы, созданной вследствие введения режима управляемой гибкости", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал OBOZ.UA, что ныне в Украине выгоднее вкладывать деньги в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), чем держать их в валюте – к примеру, долларе. Дело в том, что максимальный доход от валюты может составить 10%, а от ОВГЗ – 16% чистыми.

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