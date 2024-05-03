Банкам запретили принимать в залог дроны и тепловизоры: НБУ ввел новые правила

Национальный банк Украины (НБУ) запретил банкам и другим финансовым учреждениям принимать в залог по кредиту дроны, тепловизоры и другие товары двойного использования. Это решение принято с целью предотвращения возможных угроз национальной безопасности в соответствии с решением СНБО.

Об этом сообщил НБУ. "Национальный банк запретил банкам и небанковским финансовым учреждениям осуществлять активные операции с физическими лицами, предметом обеспечения по которым являются товары двойного использования ", – говорится в сообщении.

НБУ принял решение о запрете банкам и другим финансовым учреждениям принимать в залог по кредитам определенный спектр товаров, имеющих потенциальное использование военными целями или двойного назначения. Эта инициатива, объявленная пресс-службой регулятора, отражает стратегический курс на укрепление контроля и предотвращение недопущения возможных угроз национальной безопасности.

Согласно решению, одобренному правлением НБУ в постановлениях №51 и №53 от 2 мая, соответствующие изменения вступают в силу с 4 мая. Они направлены на регулирование обращения товаров, включенных в Единый список товаров двойного использования, что составляет чувствительную сферу с точки зрения безопасности страны. Именно в этот список вошли дроны, тепловизоры и другие аналогичные товары, которые могут использоваться в военных операциях.

НБУ отмечает, что эти шаги способствуют выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года, направленного на противодействие негативным последствиям, которые могут возникнуть вследствие функционирования азартных игр в сети. Таким образом, запрет на прием в залог определенных товаров является одной из мер, направленных на сохранение стабильности и безопасности финансового сектора страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине ожидается значительное повышение заработных плат в результате несоответствия между спросом и предложением, стимулирующим конкуренцию среди работодателей. Прогнозируется, что в 2025 году реальная заработная плата украинцев превысит довоенный уровень.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!