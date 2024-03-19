Атаки дронов лишают Россию нефтепереработки: потеряны мощности на сотни тысяч баррелей – Bloomberg

России после атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в середине марта потеряла мощности по переработке около 600-900 тыс. баррелей в сутки, по разным оценкам профильных аналитиков. Эксперты считают, что на восстановление мощностей НПЗ в случае отсутствия новых ударов може понадобиться до нескольких месяцев.

Об этом говорится в материале Bloomberg. Для понимания: в феврале-2024 среднесуточные объемы переработки нефти в России составляли 5,21 млн баррелей, что уже было самым низким показателем с начала октября-2023.

Оценку потерь в 600 тыс. баррелей/день привел директор международной энергетической группы Gunvor Group Ltd. Торбьерн Торнквист. "Это, вероятно, снизит экспорт", – добавил эксперт.

Между тем, по оценкам JPMorgan Chase, украинские атаки вывели из строя нефтеперерабатывающие мощности на 900 тыс. баррелей в день. На восстановление может уйти "несколько недель, если не месяцев", считают в JPMorgan.

Также аналитики подсчитали, что снижение нефтепереработки в РФ может повысить мировые цены на нефть еще на 4 доллара за баррель. По состоянию на 19 марта Brent торгуется уже по 87,46 долл./баррель, что является максимум с конца октября 2023 года.

По словам Торнквиста, в целом рынки сырой нефти сейчас сбалансированы и оценены справедливо. Аналитик прогнозирует, что на фоне снижение российского экспорта поставки сырья из США, вероятно, возрастут в 2024 на 700-800 тыс. баррелей в день.

Следует отметить, что Gunvor была крупным трейдером российской нефти до полномасштабного вторжения в Украину. Однако в вскоре после начала большой войны компания отказалась от торговли российским сырьем.

Какие НПЗ в России были атакованы за последнюю неделю

В ночь на воскресенье, 17 марта, неизвестные беспилотники атаковали Краснодарский край РФ. Были прилеты на территории местного НПЗ компании "Славянск-ЭКО".

Днем ранее, 16 марта в Самарской области РФ были атакованы сразу два нефтяных предприятия. Неизвестные дроны прилетели на нефтеперерабатывающий завод в Сызрани и Новокуйбышевский НПЗ. Сызранский НПЗ принадлежит компании "Роснефть".

15 марта, был атакован НПЗ "Первый Завод" в Калужской области. Основной вид деятельности этого предприятия – переработка товарной нефти и газоконденсата.

В ночь на 13 марта дроны атаковали сразу три российских нефтеперерабатывающих завода. Это НПЗ в Рязани, в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область). При этом НПЗ в Кстово был атакован и 12 марта.

В целом 2024 году российская нефтепереработка стала главной целью для ударов украинскими дронами-камикадзе. Они, казалось бы, не сопоставимы с ракетными средствами поражения, но при этом оказывают не меньшее воздействие. По мнению аналитиков, если нынешняя интенсивность и результативность ударов дронами-камикадзе по российским НПЗ не уменьшится, то можно ожидать серьезного топливного кризиса в России уже в начале этого лета.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев заявил, что у России нет возможности закрыть системами ПВО все свои стратегические объекты. Поэтому массированные атаки дронов на предприятия, обеспечивающие горючим и другими составляющими российскую армию, будут продолжаться.

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