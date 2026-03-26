Американско-Украинский фонд восстановления утвердил первую инвестицию: Свириденко сообщила подробности

Сегодня в Киеве состоялось заседание Управленческого совета Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления. Во время него приняли первое инвестиционное решение – средства направят в технологическую компанию Sine Engineering, которая работает в сфере связи и навигации.

Видео дня

О результатах заседания сообщила первая вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Она отметила, что это первая инвестиция фонда менее чем за год после подписания двустороннего соглашения, и добавила: "Фонд уже осуществил первую инвестицию и получил на рассмотрение более 200 заявок".

Первый шаг фонда

Речь идет о компании Sine Engineering, которая создает решения двойного назначения. Ее технологии уже используют более 150 украинских производителей беспилотников и перехватчиков. Это, пожалуй, один из тех случаев, когда инвестиция сразу имеет практическое измерение – и для обороны, и для технологического развития.

Свириденко поблагодарила представителей американской стороны, которые присоединились к работе фонда. Среди них – министр финансов США Скотт Бессент, главный инвестиционный директор U.S. International Development Finance Corporation Коннор Коулмен и другие участники делегации. Она отдельно отметила, что они приехали в Украину несмотря на массированные обстрелы, и это выглядит как сигнал поддержки, даже без лишних слов.

Направления инвестиций

Фонд уже получил более 200 заявок от компаний, и более половины из них подали украинские бизнесы. Больше всего проектов касаются энергетики – это ключевой сектор для страны сейчас.

Также среди приоритетов определили производство продукции двойного назначения, развитие инфраструктуры и сферу критических минералов. Все эти направления напрямую связаны с восстановлением и устойчивостью экономики.

Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления является частью стратегического партнерства между Украиной и США. Его запуск и первые решения, как подчеркнули в правительстве, должны показать, что Украина может не только получать помощь, но и предлагать технологии и решения, которые интересны инвесторам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!