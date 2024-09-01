Акцизы на топливо с 1 сентября не выросли: какая причина и чего ждать украинцам дальше

Владимир Зеленский не подписал принятый парламентом закон о повышении акцизного налога на алкоголь и горючее, что привело к задержке его вступления в силу и потерю бюджета. Цены на горючее пока остаются на прежнем уровне, но ожидается, что они вырастут после подписания в ближайшие дни.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). 1 сентября должен вступить в силу законопроект №11256-2 о повышении акцизного налога на алкогольные напитки и горючее, принятый Верховной Радой Украины. Однако Президент Владимир Зеленский до сих пор не подписал этот документ, что привело к затягиванию его вступления в силу.

Документ был передан на подпись Президенту после его принятия парламентом. Согласно правилам, закон вступает в силу на следующий день после официального опубликования. Однако по состоянию на 1 сентября этого не произошло. Это означает, что акцизные ставки остаются на прежнем уровне, а новые ставки не вступят в силу, по крайней мере, до 3 сентября.

Ярослав Железняк обратил внимание на финансовые потери государства из-за затягивания подписания закона. По его подсчетам, каждый день действия старых акцизов обходится государственному бюджету в 90 миллионов гривен. Таким образом, бюджет уже потерял не менее 270 миллионов гривен.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что закон не вступил в силу из-за технических и процедурных задержек. В частности, он отметил, что подавал постановление в Верховную Раду, которое заблокировало движение законопроекта на целый месяц. Это сделало невозможным его подписание Председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а соответственно и Президентом. Постановление было провалено в парламенте только на прошлой неделе, что открыло путь для подписания документа Президентом, однако к моменту написания статьи этого не произошло.

Согласно закону, правительство планирует постепенно повысить ставки акцизного налога на бензины до 359 евро за 1000 литров, на дизельное топливо – до 330 евро за 1000 литров, а на сжиженный газ – до 277 евро за 1000 литров к 2028 году. Такое повышение, по замыслу правительства, должно увеличить доходы бюджета, что особенно важно в условиях войны, когда бюджет нуждается в дополнительных средствах, в том числе на оборону.

Задержка с подписанием закона приводит к тому, что цены на топливо пока не возрастут, ведь новые акцизные ставки не вступили в силу. Однако это временное явление, ведь ожидается, что закон будет подписан и опубликован в ближайшие дни. В таком случае бюджет будет продолжать нести потери до момента фактического вступления в силу новых акцизных ставок.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, проводимые в Украине мероприятия по детенизации рынка алкогольных напитков приносят стране немалые деньги. Так, за 7 месяцев 2024 года уплата платежей компаниями отрасли в бюджет выросла почти на 20% по отношению к 7 месяцам 2023 года.

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