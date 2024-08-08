Украина начала получать больше денег от алкогольных компаний: как выросли поступления в бюджет

Проводимые в Украине меры по детенизации рынка алкогольных напитков приносят стране немалые деньги. Так, за 7 месяцев 2024 года уплата платежей компаниями отрасли в бюджет выросла почти на 20% по отношению к 7 месяцам 2023 года.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: "в деньгах" это составляет 1,1 млрд грн.

"Прослеживается и рост налоговой эффективности по НДС. С учетом последних итогов декларирования НДС, налоговая эффективность по отрасли в 2024 году составляет 7,12%, что больше в прошлом году на 1,5 процентных пункта (5,62%). В мирном 2021 году – налоговая эффективность составила 5,16%)", – говорится в сообщении.

Также, отметил он, существенно выросли поступления акцизного налога с производимой в Украине ликероводочной продукции. В частности, за 7 месяцев 2024 года в бюджет поступило на 0,5 млрд грн больше фактических поступлений за аналогичный период прошлого года (+10,8%).

"Произошел и рост на 29,1% выручки РРО/ПРРО в I полугодии 2024 года по сравнению с I полугодием 2023 года", – рассказал Гетманцев.

Производители алкоголя выходят из тени

В то же время, отметил он, начинают платить налоги даже те плательщики отрасли, которые раньше не платили ни одной гривны. При том, что несмотря на это, осуществляли свою деятельность.

"Результаты достигнуты благодаря усилению контроля за производством подакцизных товаров, проведению постоянного анализа работы лицензиатов, хронометражных наблюдений за производственными процессами и контроля рознично-оптового оборота. И, как следствие, прекращения действующих схем уклонения от уплаты налогов", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же нардеп отмечал: анонсированное повышение налогов в Украине даст реальные результаты только при выполнении ряда условий. В частности, при сокращении расходов государства – ведь неэффективное расходования средств возмущает бизнес.

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