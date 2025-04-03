Акции американских компаний падают: как фондовый рынок отреагировал на пошлины Трампа против всего мира

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что вводит взаимные пошлины на товары из всех стран мира как минимум в 10%. После этого сообщение фондовый рынок США потерял более двух триллионов долларов.

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Базовая ставка на импорт вступит в силу только после полуночи субботы, а пошлины начнут действовать с 9 апреля. Однако, как отмечает CNN, уже через 20 минут из-за падения фьючерсов на американские акции рынок Америки потерял указанную сумму.

Фьючерсы на американские биржевые индексы:

Dow Jones потерял 256 пунктов (-0,61%).

S&P 500 снизился на 1,69%.

Nasdaq 100 свалился на 2,54%.

Причем перед заявлением Трампа рынок рос, акции начали дешеветь сразу после оглашения плана Трампа относительно тарифов на импорт.

Биржевые фонды, отслеживающие основные фондовые индексы, также упали. Отслеживающий Dow фонд упал на 1,1%, тогда как отслеживающий S&P 500 фонд упал на 2,2%, а отслеживающий Nasdaq 100 фонд упал на 3%.

Рост зафиксирован только в одной сфере. В частности, фьючерсный контракт на золото вырос до суммы выше 3200 долларов за тройскую унцию, что является рекордным показателем.

"Золото считается единственным надежным вкладом во время экономической и политической неопределенности", - комментирует CNN событие.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Трамп подписал указ о взаимной пошлине "по всему миру", и заметил, что это будет "золотой век Америки". Согласно документу, США вводят 10% пошлины практически на весь импорт, и еще более высокие тарифы для десятков стран с крупнейшими торговыми дефицитами в отношениях с США.

В частности, пошлины на товары из Китая составят 34%, из стран ЕС – 20%, из Швейцарии – 31%, из Великобритании – 10%, из Израиля – 17%, из Казахстана – 27%, Тайваня – 32%, Малайзии – 24%, Индии – 26%. Одно из самых высоких собраний введено на Вьетнам (46%), Камбоджу (49%), Лаос (48%).

В то же время, России, Беларуси, Северной Кореи, Канады и Мексики, Кубы, Сомали и Буркина-Фасо в списке "всех стран мира", то есть списка стран, против которых США вводят пошлину, нет.

Для таких стран, как Великобритания, Бразилия, Сингапур и Украина, ставка останется 10%.

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