Агентство Fitch сохранило кредитный рейтинг Украины и спрогнозировало, закончится ли война в 2025-м

Fitch подтвердил рейтинг Украины на уровне "RD" ("Ограниченный дефолт"). Ключевая причина: продление реструктуризации внешнего коммерческого долга. Реструктуризация подтверждает отсутствие способности соблюдать условия выплаты кредитов по начальным условиям. Агентство прогнозирует, что война будет продолжаться до 2025 года в пределах текущих широких параметров.

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Как говорится на сайте агентства, после успешного завершения обмена еврооблигаций в сентябре 2024 года правительство распорядилось временно приостановить выплаты по внешнему коммерческому займу (Cargill 0,7 млрд долларов США, выплаты приостановлены с 3 сентября 2024 года), гарантированным государством еврооблигациями миллиона долларов Укрэнерго (88) США, выплаты приостановлены с 9 ноября 2024 г.) и варранты ВВП (платежи приостановлены с 31 мая 2025 г.).

Ожидается, что приостановка обслуживания долга будет продолжаться до завершения процесса реструктуризации долга. 9 ноября 2024 года Укрэнерго не смогло оплатить отсроченные проценты. РДЭ Украины на LTFC будет оставаться на уровне "RD", пока Fitch не признает, что обмен завершен и отношения со значительным большинством внешних коммерческих кредиторов не нормализуются.

"Fitch ожидает, что война будет продолжаться до 2025 года в рамках текущих широких параметров. По нашему мнению, несмотря на некоторые территориальные достижения России с конца 2023 года, военная поддержка Запада и твердая решимость должны позволить Украине предотвратить значительные дополнительным территориальные потери. Провозглашенная новой администрацией США политическая цель прекратить войну может привести к договоренному прекращению огня, но мирное соглашение маловероятно из-за сложных уступок, которые понадобятся с обеих сторон. Параметры договоренного прекращения огня, включая гарантии безопасности для Украины и территорий, которые останутся под контролем России, остаются неопределенными", – говорится в прогнозе.

Дефицит общего государственного бюджета будет оставаться высоким на уровне 19,1% и 19,2% в 2024 и 2025 годах, несмотря на недавно утвержденное повышение налогов из-за высоких потребностей в расходах, связанных с обороной, и ожидаемого сокращения иностранных грантов. Значительная фискальная консолидация будет ограничена продолжением войны, а также затратами, связанными с реконструкцией в случае длительного прекращения огня, что, вероятно, сохранит высокую зависимость от внешнего финансирования.

Согласно их прогнозу, долг вырастет до 90,8% ВВП в 2024 году с 84,4% в 2023 году, что значительно превышает прогнозируемый средний показатель в 70,9% для суверенных государств с рейтингом "B"/"C"/" D", вызванный более слабой гривной и большим бюджетным дефицитом.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появились новые военные облигации с названиями городов Авдеевка и Дебальцево. Покупая их, пользователи поддерживают армию и получают дополнительную прибыль без комиссий.

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