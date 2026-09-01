Налог на посылки стоимостью до 150 евро вновь "отменили": народные депутаты уже во второй раз провалили законопроект

Верховная Рада Украины во второй раз не набрала достаточного количества голосов за законопроекты №15460 и №15112-д, которые предусматривают отмену льготы на посылки стоимостью до 150 евро и введение 20% НДС.Пока что для украинцев ничего не меняется — посылки стоимостью до 150 евро остаются в рамках действующих правил, а предложенные нововведения могут вступить в силу не ранее 2027 года, если парламент их примет.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). За законопроект №15112-д проголосовали лишь 198 народных депутатов, а за альтернативный документ №15460 — 194 (именное голосование — по ссылке). По фракциям и группам голоса распределились следующим образом:

"Слуга народа" – 158;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батькивщина" – 0;

"Платформа за жизнь и мир" – 10;

"Доверие" – 10;

"За будущее" – 7;

"Голос" – 0;

"Восстановление Украины" – 10;

внефракционные – 3.

Для принятия решения этого оказалось недостаточно, после чего законопроекты вернули субъекту законодательной инициативы на доработку. Таким образом, предложенные изменения пока не стали законом, а действующие правила налогообложения международных посылок продолжают действовать.

Что именно хотели изменить

Речь идет о льготе, которая в настоящее время позволяет не уплачивать НДС при ввозе в Украину товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, если их стоимость не превышает 150 евро. Именно эту льготу предлагают отменить.

В случае принятия законопроекта правила изменились бы принципиально: коммерческие товары из международных посылок облагались бы НДС по ставке 20% уже с первого евро их стоимости. То есть нынешний порог в 150 евро фактически перестал бы быть налоговым порогом.

Например, если человек заказывает за границей товар стоимостью 50 евро, по новым правилам он также подпадал бы под налогообложение НДС. То же самое касалось бы покупок на сумму 100 или 140 евро. В то же время важно, что речь идет именно о предложенных правилах. После повторного провала законопроектов они пока не вступили в силу.

Почему хотят отменить льготу

Инициаторы изменений объясняют необходимость реформы прежде всего стремлением создать более равные условия для украинского бизнеса и импортеров. Сейчас украинские компании, официально ввозящие товары в страну, уплачивают соответствующие налоги. В то же время товары, которые граждане заказывают в зарубежных интернет-магазинах и на маркетплейсах, при условии соблюдения лимита могут ввозиться без уплаты НДС.

В результате возникает ситуация, когда одинаковый или очень похожий товар украинский продавец реализует с учетом налоговой нагрузки, а зарубежный продавец может поставить его украинскому покупателю без такого платежа. Именно это неравенство правительство и авторы законодательных изменений хотят устранить.

Льготных посылок становится всё больше

Одним из главных аргументов в пользу изменения правил является значительный рост объемов международных отправлений. По приведенным данным, в 2023 году необлагаемый налогом импорт в рамках соответствующей льготы оценивался примерно в 40 млрд грн.

В 2025 году общая стоимость международных посылок составляла уже 167,3 млрд грн, из этой суммы 92,9 млрд грн приходилось на отправления, не облагаемые налогом. Еще более показательны данные за 2026 год.

За первые семь месяцев года в Украину ввезли посылок на общую сумму 136,3 млрд грн, из которых 56,8 млрд грн прошли без уплаты НДС. Еще одна причина, по которой предлагается изменить правила, — возможность использования лимита для коммерческого импорта.

По логике авторов реформы, ограничение в 150 евро может стимулировать бизнес или отдельных продавцов разделять более крупные партии товаров на большое количество мелких посылок. То есть вместо того, чтобы ввезти одну коммерческую партию и уплатить причитающиеся налоги, товар можно условно разделить на множество посылок, каждая из которых не превышает установленного порога.

В таком случае импорт формально подпадает под льготный режим. Именно борьбу с подобными схемами называют одной из причин пересмотра действующей системы.

Что будет с посылками обычных украинцев

Если предложенные изменения всё же будут приняты в данном виде, налоговая нагрузка распространится и на товары стоимостью до 150 евро. Однако механизм предлагается построить таким образом, чтобы покупателю не пришлось самостоятельно обращаться в таможню и оформлять каждую небольшую посылку.

Предполагается, что налог будет уплачиваться при покупке товара через электронную платформу. Маркетплейс или другой участник цепочки должен будет включать соответствующий платеж в стоимость покупки и перечислять средства в бюджет.

Для покупателя это означало бы, прежде всего, возможное увеличение конечной цены заказа. Формальная ставка НДС составляет 20%, однако это не означает автоматического увеличения стоимости каждой покупки ровно на 20%. На конечную цену могут влиять цена товара, политика продавца, скидки и другие коммерческие условия.

Продавцы или маркетплейсы теоретически могут частично компенсировать дополнительную налоговую нагрузку за счет собственной маржи или скидок. Поэтому окончательное влияние реформы на цену конкретной покупки будет зависеть от того, как именно будет организована ее реализация.

Сколько денег хотят получить в бюджет

Одним из ключевых аргументов в пользу реформы является потенциальное увеличение поступлений в государственный бюджет. По оценкам, приведенным в материалах по законопроекту, отмена льготы может обеспечить государству около 10 млрд грн дополнительных поступлений ежегодно.

Даже в случае принятия законопроекта изменения не должны вступить в силу на следующий день. Предлагаемую реформу планировали ввести не ранее 1 января 2027 года. Такой срок связан с необходимостью подготовить ИТ-системы, механизмы администрирования налога и обеспечить готовность операторов почтовой и экспресс-связи.

То есть украинцам, которые сейчас заказывают товары за рубежом, пока не нужно самостоятельно начислять или уплачивать новые 20%. Сначала парламент должен принять соответствующие изменения, после чего они должны пройти все необходимые процедуры вступления в силу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российская атака уничтожила фулфилмент-центр и сортировочное депо "Новой почты" в Святопетровском, после чего компания решила превратить свои отделения по Украине в локальные склады. Отмечается, что это должно децентрализовать хранение товаров и помочь "Новой почте" и её партнёрам продолжать работу даже в случае новых ударов.

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