Активное строительство СЭС позволит минимизировать отключение в 2025 году, – Герус

Активное строительство солнечных электростанций в Украине вместе со строительством систем накопления энергии позволит снизить дефицит мощности в энергосистеме и объемы отключений потребителей.

Видео дня

Об этом заявил Андрей Герус, глава Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады Украины, отметив, что сегодня проще всего строить именно СЭС.

"Когда есть недостаток электроэнергии, то даже солнечные электростанции помогают в обед, чтобы не было отключений потребителей. У нас это лето было именно таким", – сказал Герус.

По его оценкам, в ближайшие полтора года в Украине будет активно строительство зеленой генерации, в частности, солнечных станций. Кроме того, рыночные условия будут стимулировать компании построить системы накопления электроэнергии.

"До конца следующего года думаю, что, возможно, дефициты, если не исчезнут, то минимизируются", – сказал Герус.

При этом он отметил, что благодаря строительству новых электростанций и уменьшению дефицита мощности рыночная цена на электроэнергию для предприятий может снизиться.

"В конце 2025 года электроэнергия будет стоить дешевле, чем в конце 2024 года", – подчеркнул Герус.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже составил около 16 млрд. грн. Он возник из-за недоплат со стороны компании "Энергоатом". Еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии – он мешает компании полностью рассчитаться за увеличение доли электроэнергии по ВИЭ.