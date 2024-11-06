50 дней без отключений: готова ли Украина к энергетическим вызовам зимы

Украинская энергетическая система демонстрирует готовность к зимнему периоду, невзирая на потенциальные угрозы.

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Об этом журналистка Елена Курбанова побеседовала с военным экспертом Сергеем Грабским в эфире Курбанова LIVE.

Журналистка Елена Курбанова подчеркнула значительный прогресс в восстановлении и стабилизации энергетической системы.

"Но, тем не менее, то, что можно было восстановить, восстановили. И, конечно, сейчас мы переживаем более 50 дней у нас нет отключений", – подчеркнула она.

Курбанова также обратила внимание на безосновательность некоторых негативных прогнозов по ситуации в энергетике.

"У энергетических экспертов сейчас такая фишка: сказать о том, что зимой мы будем сидеть по 20 часов без света. Но, конечно, это непонятно как можно спрогнозировать. Или так или так. Будут обстрелы или не будут", – объяснила журналистка.

Она подчеркнула негативное влияние таких прогнозов на общество.

"И конечно, все такие упреки о 20 часах без света – это только нагнетание нашего общества, это выталкивание людей заграницу, это просто умножение этих пугалок. Так нельзя себя вести", – подчеркнула Курбанова.

Военный эксперт Сергей Грабский, в свою очередь, подчеркнул роль международных партнеров в подготовке энергосистемы к зиме.

"Работа проведена уже колоссальная, которая позволит серьезно изменить ситуацию в нашу пользу", – подчеркнул он.

Грабский отметил важность открытого рынка электроэнергии и возможности импорта для стабилизации энергоснабжения.

"Абсолютно открытый и прозрачный рынок поставок электроэнергии и мы уже имеем с вами обеспечение электроэнергией гарантировано за счет импорта", – пояснил эксперт.

Ранее народная депутат, член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб заявила, что Минэнерго и энергокомпании максимально подготовились к зиме, несмотря на угрозы ракетных атак. По ее словам, энергетики сделали все возможное для защиты критической инфраструктуры от атак дронов.