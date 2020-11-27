Зеленский захотел дать деньги бизнесу из COVID-фонда

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, который предусматривает направление средств Фонда борьбы с COVID-19 на поддержку предпринимателям и работникам.

Соответствующий законопроект №4431 "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете на 2020 год" был зарегистрировано 26 ноября. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке отмечается, что цель проекта – предоставление социальной поддержки застрахованным лицам и бизнесу на период действия усиленного карантина, введенного для предотвращения распространения COVID-19.

Таким образом, предлагается предусмотреть возможность направления средств Фонда борьбы с пандемией и ее последствиями на мероприятия по оказанию:

единовременной материальной помощи работникам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие карантина;

единовременной материальной помощи предпринимателям в целях сохранения рабочих мест наемных работников;

одноразовой компенсации предпринимателям расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.

Как сообщал OBOZREVATEL, поддержка украинских предпринимателей после введения жесткого локдауна обойдется государственному бюджету в 20 млрд гривен. Таких денег сейчас в госбюджете нет. Более того, средств едва хватает выплачивать пенсии и зарплаты.