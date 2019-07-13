Зеленский со скандалом уволил главу ГФС: что о нем известно

И. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Александр Власов, со скандалом уволенный Зеленским, ранее был отстранен от работы из-за коррупционного расследования.

Власов написал заявление об увольнении по требованию президента Украины. Владимир Зеленский устроил скандал во время совещания по вопросам развития морских портов Украины в Одессе. "Вы нас здесь всех и меня за идиотов принимаете?" - заявил украинский лидер.

Під час робочої поїздки до Одеси Президент України Володимир Зеленський зі словами "Ви нас тут всіх і мене за ідіотів маєте?" змусив написати заяву про звільнення виконуючого обов'язки Голови Державної Фіскальної Служби Олександра Власова. pic.twitter.com/e9tISWprVY — Офіс Президента (@APUkraine) 13 июля 2019 г.

OBOZREVATEL собрал для вас, что известно о скандальном экс-главе Одесской таможни, который с 5 сентября 2018 года исполнял обязанности главы Государственной фискальной службы Украины после увольнения Мирослава Продана.

Александр Власов genplanua.com

За две недели до своей отставки, Продан отстранил Власова от должности начальника Одесской таможни на период служебного расследования кражи 37 контейнеров с тканью и другими товарами.

Что еще известно о Власове

В 1993-1995 годах Власов работал в Николаевской таможне, а затем - в органах СБУ, Государственной налоговой службе и Минэкономразвития.

Александр Власов

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С января 2015 года занимал пост командира спецподразделения налоговой милиции ГФС "Фантом". Задача подразделения - контролировать перемещение лиц и противодействовать незаконной перевозке товаров через условную границу вдоль линии соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей. Одесскую таможню Власов возглавил в 2017 году.

Александр Власов genplanua.com

В официальной декларации Власова указано, что он владеет автомобилем MINI COOPER 2012 года года выпуска, арендует квартиру в Одессе площадью 110 кв.м, а также пользуется квартирой в Киеве общей площадью 136 кв.м. За 2017 год он заработал около 400 тыс. грн, при этом Власов одолжил третьим лицам 970 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, свое требование об увольнении Власова глава государства объяснил тем, что чиновник не уволил руководителей таможен в четырех областях – Волынской, Закарпатской, Львовской и Черновицкой, как требовал Зеленский во время совещания в Ужгороде 6 июля. При этом его сообщение об их увольнении в соцсети оказалось ложным.

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