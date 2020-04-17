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17 апреля • обновлено в 22:13
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Зеленский пообещал заманчивые условия украинским заробитчанам

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что многие украинцы, которые вернулись из заработков из-за COVID-19, захотят остаться в стране.

С таким заявлением он выступил в пятницу, 17 апреля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", пообещав, что государство будет поддерживать их.

"Давайте посмотрим на тех людей, которые из-за коронавируса вернулись в Украину из Польши, Румынии, Беларуси, России и других стран, где они работали. Они приехали, это хорошие рабочие руки, люди сообразительные, крепкие...

Они сейчас приехали, мы предложим им такие программы, включая ипотечные программы, на которые они смогут сразу открыть свой средний или маленький бизнес", – заявил президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский предупредил украинцев, что заболеть COVID-19 может до 10% от общего количества населения страны. Он подчеркнул, что ситуацию можно пройти относительно безболезненно, если придерживаться условий карантина.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Работа в Украине Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Владимир Зеленский Савик Шустер
Место
Украина
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Ну, якщо "оце" пообіцяло, можна не звертати уваги. Потім все одно скаже: "Я вам нічого не винен". Та нам від зевеля треба тільки одне - йди під три чорти, не доводь до гріха, бо виселятимемо весь кагал.
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Hecke Josef
Hecke Josef
Фофка вам "наабещает",он спец.по "обещаниям"!Правда "пааьещал" и забыл.Эти "обещания" ему перед суфлером ,когда "видос" пишет мелькают.Все не упомнишь, и м более,что видосиков так много,как сериалов к "слуги народа".Пора новый сериал в прокат запускать,под названием "Мои видосы и обещания"!.
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