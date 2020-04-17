Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что многие украинцы, которые вернулись из заработков из-за COVID-19, захотят остаться в стране.

С таким заявлением он выступил в пятницу, 17 апреля, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", пообещав, что государство будет поддерживать их.

"Давайте посмотрим на тех людей, которые из-за коронавируса вернулись в Украину из Польши, Румынии, Беларуси, России и других стран, где они работали. Они приехали, это хорошие рабочие руки, люди сообразительные, крепкие...

Они сейчас приехали, мы предложим им такие программы, включая ипотечные программы, на которые они смогут сразу открыть свой средний или маленький бизнес", – заявил президент.

Владимир Зеленский скриншот из видео

Как писал OBOZREVATEL, накануне Зеленский предупредил украинцев, что заболеть COVID-19 может до 10% от общего количества населения страны. Он подчеркнул, что ситуацию можно пройти относительно безболезненно, если придерживаться условий карантина.

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