Заморозить и вернуть: в России рассказали о будущем санкционных активов

Российских журналист и политический деятель Андрей Пионтковский считает, что Запад должен строго следовать своему законодательству и арестовать огромные активы связанных с Владимиром Путиным олигархов, после чего передать их законному владельцу – первому посткриминальному правительству РФ.

"Российские частные активы в США достигают триллиона долларов, а в Великобритании – примерно половину этой суммы. Владельцами этих астрономических состояний являются 200-300 представителей российской "элиты", включая высшее политическое руководство страны. Нет в мире людей, к кому в большей степени было бы применимо юридическое понятие "отмывание капиталов, полученных преступным путем", – пишет Пионтковский в блоге "Радио Свобода".

По его словам, если российские активы после блокирования, а затем конфискации по суду пополнят американскую и британскую казну, то все случившееся с Россией за последние три десятилетия будет восприниматься как гигантская двухходовая комбинация по ее ограблению "коварными англосаксами".

"Между тем, стратегической целью Запада, важнейшей задачей его безопасности является не обострение отношений с Россией, а прекращение гибридной войны, навязываемой ему кремлевским режимом. Эта война подпитывается внутри России беспрецедентной кампанией ненависти к Западу, опирающейся на пропагандистские мифы о "вине" Запада и "унижениях" России, – пишет Пионтковский.

Журналист отмечает, что Запад может выиграть эту войну, как и предыдущую холодную, только в умах и сердцах российских граждан. Поэтому США и Британия должны ясно показать, что противостоят не России и ее гражданам, а кремлевской клептократии, унизившей собственный народ.

Как сообщал "Обозреватель", 6 апреля Минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. Американские лица должны прекратить коммерческие отношения с включенными в "черный список" компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.