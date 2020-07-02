Залезут в карман к каждому, – Бутусов разнес законопроект "слуг" о риелторах

Журналист Юрий Бутусов назвал новый законопроект № 3618 о риелторской деятельности коррупционной схемой, по которой можно залезть в карман каждому украинцу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, документ продвигает парламент и фракция "Слуга народа" и он может быть проголосован в ближайшее время. Его уже поддержал комитет по экономической политике Верховной Рады.

Бутусов пояснил, в чем заключается схема:

Ни одна операция с недвижимостью и землей не может проводиться без риелтора. Граждане лишаются права самостоятельно заключать сделки! Хочешь подарить часть квартиры детям – заплати риелтору. Хочешь сдать в аренду пай в селе – вызывай риелтора.

Создается новая база данных для всех операций с недвижимостью: "Единая информационная база данных". В законопроекте не указано, что база данных принадлежит государству, что она администрируется государством, что плата за пользование такой базой осуществляется исключительно в государственный бюджет, что тарифы на услуги такие-то устанавливаются такими-то нормативными актами.

"То есть будет создана та же коррупционная схема, которую проголосовал прошлый парламент, когда по схеме Яценко и Хомутынника создали новую базу данных для оценщиков недвижимости, базу администрировали частные компании, которые создали сами схемщики, они же собирали деньги в свой карман, причем сами выставляли и каждый месяц увеличивали тарифы", – пояснил журналист.

Для регистрации сделки собственник должен создать новый Паспорт объекта и его зарегистрировать в базе.

"А зачем собственнику что-то еще регистрировать еще раз? Права собственника уже защищены. Создавать новый паспорт объекта – это значит создавать параллельную систему регистрации, а значит, ею будут пользоваться мошенники для переоформления на себя недвижимости", – сказано в сообщении.

Все риелторы обязаны сдать квалификационный экзамен и тогда их включат в Реестр риелторов.

"То есть какой-то чиновник будет решать, кому позволено регистрировать сделки. И какой-то чиновник по сути захватит под свой контроль весь рынок. И поборы за экзамен риелторов будут переброшены на плечи граждан. Это тоже известный трюк Яценко – так в 13-м году он лицензировал оценщиков", – заключил Бутусов.

Автором законопроекта стал народный депутат от "Слуги народа"Дмитрий Наталуха.

Залезут в карман к каждому, – Бутусов разнес законопроект "слуг" о риелторах (Сайт Верховной Рады)

"Еще не поздно обратить их внимание на допущенные из-за невнимания или не знания предмета грубейшие провалы в законопроекте. Если это будет вынесено в зал в таком виде – это будет позором для парламента. Не перестаю удивляться как легко манипулируют "слугами" и тому, как Антон Яценко при разных властях пытается подкупить Верховную Раду – и ведь ему удается", – добавил журналист.

Бутусов раскритиковал законопроект о риелторах Facebook Юрия Бутусова

Бутусов раскритиковал законопроект о риелторах Facebook Юрия Бутусова

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня стало известно, что "слуги народа" подготовили законопроект, запрещающий арендовать или продавать квартиры без услуг риелтора. Нарушителей будут штрафовать на крупные суммы.