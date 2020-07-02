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Залезут в карман к каждому, – Бутусов разнес законопроект "слуг" о риелторах

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
1,7 т.
Аренда квартиры

Законопроект "слуг народа" о риелторах раскритиковали.

Журналист Юрий Бутусов назвал новый законопроект № 3618 о риелторской деятельности коррупционной схемой, по которой можно залезть в карман каждому украинцу.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, документ продвигает парламент и фракция "Слуга народа" и он может быть проголосован в ближайшее время. Его уже поддержал комитет по экономической политике Верховной Рады.

Бутусов пояснил, в чем заключается схема:

  • Ни одна операция с недвижимостью и землей не может проводиться без риелтора. Граждане лишаются права самостоятельно заключать сделки! Хочешь подарить часть квартиры детям – заплати риелтору. Хочешь сдать в аренду пай в селе – вызывай риелтора.

  • Создается новая база данных для всех операций с недвижимостью: "Единая информационная база данных". В законопроекте не указано, что база данных принадлежит государству, что она администрируется государством, что плата за пользование такой базой осуществляется исключительно в государственный бюджет, что тарифы на услуги такие-то устанавливаются такими-то нормативными актами.

"То есть будет создана та же коррупционная схема, которую проголосовал прошлый парламент, когда по схеме Яценко и Хомутынника создали новую базу данных для оценщиков недвижимости, базу администрировали частные компании, которые создали сами схемщики, они же собирали деньги в свой карман, причем сами выставляли и каждый месяц увеличивали тарифы", – пояснил журналист.

  • Для регистрации сделки собственник должен создать новый Паспорт объекта и его зарегистрировать в базе.

"А зачем собственнику что-то еще регистрировать еще раз? Права собственника уже защищены. Создавать новый паспорт объекта – это значит создавать параллельную систему регистрации, а значит, ею будут пользоваться мошенники для переоформления на себя недвижимости", – сказано в сообщении.

  • Все риелторы обязаны сдать квалификационный экзамен и тогда их включат в Реестр риелторов.

"То есть какой-то чиновник будет решать, кому позволено регистрировать сделки. И какой-то чиновник по сути захватит под свой контроль весь рынок. И поборы за экзамен риелторов будут переброшены на плечи граждан. Это тоже известный трюк Яценко – так в 13-м году он лицензировал оценщиков", – заключил Бутусов.

Автором законопроекта стал народный депутат от "Слуги народа"Дмитрий Наталуха.

Залезут в карман к каждому, – Бутусов разнес законопроект "слуг" о риелторах

Залезут в карман к каждому, – Бутусов разнес законопроект "слуг" о риелторах (Сайт Верховной Рады)

"Еще не поздно обратить их внимание на допущенные из-за невнимания или не знания предмета грубейшие провалы в законопроекте. Если это будет вынесено в зал в таком виде – это будет позором для парламента. Не перестаю удивляться как легко манипулируют "слугами" и тому, как Антон Яценко при разных властях пытается подкупить Верховную Раду – и ведь ему удается", – добавил журналист.

Бутусов раскритиковал законопроект о риелторах

Бутусов раскритиковал законопроект о риелторах Facebook Юрия Бутусова

Бутусов раскритиковал законопроект о риелторах

Бутусов раскритиковал законопроект о риелторах Facebook Юрия Бутусова

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня стало известно, что "слуги народа" подготовили законопроект, запрещающий арендовать или продавать квартиры без услуг риелтора. Нарушителей будут штрафовать на крупные суммы.

УкраинаквартираВерховная Рада УкраиныЮрий Бутусов
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