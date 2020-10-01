За деньги из COVID-фонда не закупили ни одного аппарата ИВЛ

За средства специально созданного Фонда борьбы с COVID-19 до сих пор не приобрели ни одного аппарата искусственной вентиляции легких, которые нужны больным с тяжелым течением коронавируса.

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан в интервью "Украинского радио". По его словам с аппаратами ИВЛ сейчас проблема в стране. Тендеры на их закупку объявили, но они не состоялись.

"Объявлено было тендер на закупку 100 аппаратов, срок поставки был до 30 октября. Первый тендер объявлен 16 июля, провели аукцион – должны были до 15 сентября закупить 50 ИВЛов. На него вышли 6 участников – только 2 предложили товары, которые соответствовали требованиям, но впоследствии оказалось, что первый поставщик не имел опыта поставки соответствующих товаров, а второй имел факты невыполнения предварительных договоров. Сейчас опять новый тендер. ИВЛы закупались по-другому, не из ковидного фонда – и меценатами, и государственными органами, в том числе МВД для себя закупали. Из ковидного фонда ИВЛы сегодня не закупали", – объяснил Пацкан.

Он также рассказал, сколько денег и на что уже потратили из коронавирусного фонда по состоянию на 24 сентября.

"Ковидный фонд составлял 66 млрд грн, фактически израсходовано уже 25 млрд грн. На что пошли эти 25 млрд? 12,6 млрд грн – на строительство дорог и амбулаторий, 9,2 млрд грн – выплаты по безработице, частичной безработице, на детей ФЛП, страховые выплаты и материальная помощь медикам, 2,8 млрд грн – доплата к зарплате МВД, Минздраву и исполнительной службе, 289 млн грн – закупка оборудования, средств индивидуальной защиты", – добавил глава Счетной палаты.

Он отметил, что по 6 бюджетным программам расходы на 12,6 млрд грн не осуществлялись.

"Одна из программ – доплата медикам, работающим в коммунальных медицинских учреждениях – началась только с сентября. Почему? Каким образом? Кто спланировал и спрогнозировал, что тем, кто работает в некоммунальных, нужно доплачивать, а тем, кто в коммунальных, – не требуется. Я бы наоборот максимально сейчас стимулировал медиков", – заключил Пацкан.

Как наполнили фонд борьбы с COVID-19

В апреле Верховная Рада создала Фонд борьбы с коронавирусом. Благодаря принятым изменениям в госбюджет, в фонд "влили" 64,7 млрд грн.

Из них: 15,8 млрд грн – Минздраву на программу госгарантий медобслуживания населения. В целом законопроект предусматривал увеличение финансирования Минздрава на 16,7% – до 114,56 млрд грн.

Часть денег, кстати, еще с самого начала пошла Минсоцу на пенсии и покрытие дефицита Пенсионного фонда, а также на пособия, компенсации и различное денежное обеспечение отдельным категориям населения.

В целом задача фонда исходила из его названия. Это борьба с коронавирусом и его последствиями. Для его наполнения правительство урезало траты на ряд других бюджетных статей, в частности на образование, культуру и спортивные проекты.

При этом, по словам министра, тогда было решено направить почти 9 млрд грн из аккумулированных средств фонда на случаи безработицы. В частности, на пособия и выплаты по безработице.

Еще часть денег из фонда предусмотрели на помощь ФОПам, а также учреждениям здравоохранения.

Так, по сути, начиналась работа фонда. А потом его "функционал" решили немного расширить.

Верховная Рада 18 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №3509, который предусматривает, в частности, "выдачу" денег из Фонда борьбы с Covid-19 на ремонт и строительство дорог и других объектов инфраструктуры.

Кроме того из COVID-фонда:

Выделили деньги для возврата участникам пробного ВНО. По состоянию на 1 июля по этой статье из фонда выделили 52,5 млн грн

Выделили деньги на местные выборы. 13 июля Верховная Рада направила часть денег из Фонда борьбы с коронавирусом на проведение местных выборов в октябре этого года. А именно 1,3 млрд грн.

Срок действия фонда – на период карантина и 30 дней после него.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр финансов Сергей Марченко заявил, что де-факто использовали 30% средств, предусмотренных в "коронавирусном" фонде.

Ранее и.о. министра образования Сергей Шкарлет сказал, что в "коронавирусном" фонде "не осталось ни копейки". Его заявление опроверг президент Украины Владимир Зеленский.