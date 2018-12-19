''Важен мощный ответ'': США выступили за усиление санкций против России

Санкции в отношении России и перспективы их усиления, в том числе за нападение в Керченском проливе, остаются важным элементом мирного урегулирования ситуации и сдерживания российской агрессии против Украины.

К такому выводу пришли президент Петр Порошенко и специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер по итогам совместной встречи. Стороны также скоординировали шаги по продолжению международного давления на РФ, говорится на сайте Администрации президента.

"Была подчеркнута важность мощного ответа мира на этот акт агрессии России против Украины с целью противодействия ползучей оккупации Кремлем Азовского моря и Керченского пролива", – отмечается в сообщении.

Порошенко и Волкер также обсудили последнее развитие событий на Донбассе и подчеркнули важность дальнейших скоординированных действий относительно перспектив развертывания многонациональной миротворческой миссии ООН на всей оккупированной территории Донбасса.

Кроме того, стороны уделили внимание перспективам укрепления стратегического партнерства между странами и сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Спецпредставитель США также приветствовал решение МВФ о предоставлении Украине очередного транша макрофинансовой помощи, что свидетельствует об успешном проведении реформ в стране.

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Администрация президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.​

​Вечером 25 ноября Порошенко созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны. Президент поддержал идею введения в стране военного положения. 26 ноября 276 народных депутатов Украины поддержали инициативу Порошенко.

Позже генпрокурор Юрий Луценко выступил за введение санкций против отдельных юридических и физических лиц РФ, в частности, за заморозку их активов на территории Украины в связи с вооруженной агрессией россиян в Черном море.