В 'Укрзалізниці' раскрыли схему контрабанды российских запчастей через 'ДНР' и 'ЛНР'

Служба безопасности Украины раскрыла схему поставок на "Львовскую железную дорогу" некачественных российских запчастей. Их ввозили через временно оккупированные территории Донбасса.

Как сообщает пресс-служба СБУ, сделка действовала в течение 2019-2020 годов. Ее организовали коммерсанты, при содействии должностных лиц регионального филиала "Укрзалізниці".

"Злоумышленники наладили поставки применяемых запчастей российского производства к локомотивам, среди которых были непригодные для использования. Некачественную продукцию ввозили контрабандой из РФ через временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", – сказано в сообщении.

Эксперты утверждают, что такие действия могли привести к авариям на железной дороге.

"Из-за реализации таких противоправных механизмов могло осуществляться финансирование так называемых "ДНР" и "ЛНР". Кроме того, незаконные схемы тормозят развитие отечественных машиностроительных предприятий, производящих или планирующих изготовление данной продукции, создавая при этом дополнительные рабочие места", – отметили в СБУ.

По факту открыли уголовное производство по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

Во Львове и Киеве провели обыски у должностных лиц "Укрзалізниці" и в офисах коммерческих структур поставщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чиновник продавал в Россию ворованные запчасти для военной техники.