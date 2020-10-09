Кабмин предложил считать тарифы ЖКХ по-новому
Полномочия устанавливать тарифы ЖКХ могут передать местным властям
Раньше этим занималась НКРЭКУ
Законопроект Кабмина должна поддержать еще Верховная Рада
Кабинет министров утвердил законопроект, что передаст возможность устанавливать коммунальные тарифы местным властям.
Об этом заявил на заседании правительства в пятницу, 9 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, ранее установление тарифов было в рамках обязанностей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
"Также предлагаем утвердить законопроект, предусматривающий, что установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение полностью передают от НКРЭКУ местной власти", – сказал Шмыгаль.
Глава правительства отметил, что этот законопроект принимается на выполнение очередного структурного маяка, утвержденного Международным валютным фондом.
"То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с Фондом, которые имели дедлайны в этом году на этот срок. Теперь ожидаем поддержки законопроекта Верховной Радой", – заключил Шмыгаль.
Согласно проекту, НКРЭКУ в течение двух месяцев после вступления в силу этого закона должна передать лицензионные дела субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения областным государственным администрациям и КГГА.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".
Нововведение, согласно которому тариф на тепло можно просматривать несколько раз за отопительный сезон, прописано и в последнем меморандуме с МВФ. Там практически дословно говорится, что в Украине вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября 2020 года компании-поставщики тепла смогут несколько раз в год пересматривать тарифы с учетом рыночных цен на газ.