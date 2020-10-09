Кабмин предложил считать тарифы ЖКХ по-новому

Кабинет министров утвердил законопроект, что передаст возможность устанавливать коммунальные тарифы местным властям.

Об этом заявил на заседании правительства в пятницу, 9 октября, премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, ранее установление тарифов было в рамках обязанностей Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

"Также предлагаем утвердить законопроект, предусматривающий, что установление тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение полностью передают от НКРЭКУ местной власти", – сказал Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что этот законопроект принимается на выполнение очередного структурного маяка, утвержденного Международным валютным фондом.

"То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с Фондом, которые имели дедлайны в этом году на этот срок. Теперь ожидаем поддержки законопроекта Верховной Радой", – заключил Шмыгаль.

Согласно проекту, НКРЭКУ в течение двух месяцев после вступления в силу этого закона должна передать лицензионные дела субъектов хозяйствования в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения областным государственным администрациям и КГГА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".

Нововведение, согласно которому тариф на тепло можно просматривать несколько раз за отопительный сезон, прописано и в последнем меморандуме с МВФ. Там практически дословно говорится, что в Украине вводится законодательное требование, согласно которому с 1 октября 2020 года компании-поставщики тепла смогут несколько раз в год пересматривать тарифы с учетом рыночных цен на газ.