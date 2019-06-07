В Полтавской области строят современную четырехполосную цементобетонную магистраль.

Строительство участков дороги выполняют три подрядчика, выигравших соответствующие тендеры: "Ростдорстрой", "Альтком" (оба – Украина) и Onur (Турция), сообщает ЦТС.

Наибольший подряд на строительство пути выиграла турецкая компания, которая согласно договору должна построить 37 километров дороги.

На сегодняшний день движение уже открыто на участке в 15 км по разным слоям бетона по правому проезду.

Общая стоимость дороги – порядка 12 млрд грн. Финансируется строительство за счет государственного бюджета.

Всего за сутки по дороге проезжает около 15 тысяч автомобилей, при этом три из пяти авто – грузовики. Поэтому и было принято решение использовать более стойкое к износу покрытие – цементобетон.

В Украине показали, как строят первую современную бетонную дорогу ЦТС

Укладкой бетона занимается бригада из около 30 человек. По словам руководителя проекта Джандана Тюмера, состав бригады состоит из турков и украинцев.

При строительстве используется цемент украинского производства, который изготавливается по немецким технологиям.

Щебень, используемый в строительстве, поставляют из Кременчуга, добавки также производятся в Украине.

В Украине показали, как строят первую современную бетонную дорогу ЦТС

На строительство 80-километрового участка с двумя масштабными транспортными развязками дали 5 лет.

После завершения работ подрядчик обязан будет осуществлять гарантийное содержание дороги в течение 10 лет.

В Украине показали, как строят первую современную бетонную дорогу ЦТС

В Украине показали, как строят первую современную бетонную дорогу ЦТС

В Украине показали, как строят первую современную бетонную дорогу ЦТС

В Украине показали, как строят первую современную бетонную дорогу ЦТС

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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